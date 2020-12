Campaña electoral se iniciará sin papeletas; CNE entregó un protocolo

Las papeletas para las elecciones del 2021 se definirán al menos siete días después de que se inicie la campaña. La mayoría de organizaciones políticas está en contra de modificar el calendario de los comicios y exigió certezas al ente electoral.

Las posturas se evidenciaron ayer 22 de diciembre del 2020, en el cuarto consejo consultivo de los partidos y movimientos con el Consejo Nacional Electoral (CNE). No concretaron una resolución por falta de quórum, pero redactaron un comunicado en el que catalogaron de “inamovibles” a las fechas previstas en el cronograma; entre ellas, que la primera vuelta sea el 7 de febrero.



Las explicaciones de las autoridades del CNE sobre el avance del proceso no contentaron a nadie, sobre todo después de que la presidenta del organismo, Diana Atamaint, reconociera que la impresión de papeletas debía arrancar el 15 de este mes y que hasta ahora “ni una sola” ha ido al Instituto Geográfico Militar (IGM).

Atamaint manifestó que “la fecha tope” para que comience este trabajo es el 7 de enero, pero el consejero Luis Verdesoto advirtió que esto se podría retrasar casi dos meses, por la situación del movimiento Justicia Social.



La intención de Verdesoto era incluir en el comunicado un exhorto a la Corte Constitucional (CC), para que “allane el camino para el proceso electoral”, en virtud de que el Pleno CNE envió una consulta a ese organismo sobre un presunto “conflicto de competencias” con el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sobre dicho movimiento, que busca la candidatura de Álvaro Noboa.

La idea de Verdesoto tuvo el respaldo de Alfredo Serrano, representante del PSC, pero el resto de organizaciones como Unidad Popular y la Izquierda Democrática, no estuvieron de acuerdo. “No nos pidan a nosotros que dirimamos el conflicto”, respondió Guillermo Herrera, presidente de la ID.



Alfredo Carrasco, de Concertación, pidió más tiempo para adherirse al comunicado, pues el candidato presidencial de este movimiento, César Montúfar, había sugerido aplazar los comicios por la pandemia y la “desorganización dentro del Consejo Nacional Electoral”.

Una postura similar a la de Montúfar tuvo otro de los contendientes, Pedro Freile, aunque el movimiento Amigo no participó del consejo consultivo, que logró instalarse con el mínimo de 11 organizaciones políticas, aunque al final Alianza País (AP) y Pachakutik se ausentaron.



Ayer, Atamaint entregó a Juan Zapata, director del Comité de Operaciones de Emergencia (COE), el protocolo para la prevención del covid-19 en la campaña. Este contempla que las actividades autorizadas son caminatas y caravanas. “Mítines, concentraciones y tarimas están prohibidas”, apuntó.



En ese protocolo se clasificó en tres apartados a los 221 cantones. En la categoría A están 20 municipios, con más de 100 000 electores. Allí se podrán hacer caminatas de máximo 200 personas, con distanciamiento ­social y uso de mascarilla y gel antibacterial.



En la categoría B hay 147 cantones de entre 10 000 y 100 000 electores. En esas localidades tendrán autorización caminatas con un máximo de 150 personas.



Dentro de la categoría C se encuentran 54 cantones de 10 000 electores. En ellos se organizarán caminatas con un máximo de 100 personas.



Tras la reunión en el COE, Atamaint sostuvo que los lineamientos del estado de excepción decretado por el Gobierno no se contraponen con el protocolo de campaña.



Dijo que el COE nacional resolvió que mientras esté en vigencia el toque de queda, los candidatos podrán circular libremente, sin necesidad de salvoconducto. “Tendrán que presentar su credencial de candidatos”, explicó Atamaint.