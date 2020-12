Ecuador con una calificación de 61 sobre 100 en el Índice de vulnerabilidad electoral de Freedom House

Ecuador tiene una puntuación de 61 sobre 100, donde 100 representa la menor vulnerabilidad en términos de integridad electoral, en el Índice de Vulnerabilidad Electoral, de Freedom House, que se basa en una selección de indicadores clave relacionados con las elecciones.

De acuerdo con el análisis, la puntuación refleja las limitaciones a la libre expresión en línea y fuera de línea, pero un entorno relativamente fuerte para las elecciones y las actividades de los partidos políticos.



El país está clasificado como Parcialmente Libre en Libertad en el Mundo 2020, con una puntuación de 65 sobre 100 con respecto a sus derechos políticos y libertades civiles, y Parcialmente Libre en Libertad en la Red 2020, con una puntuación de libertad en Internet de 57 sobre 100.



Freedom House consideró que las elecciones legislativas y presidenciales de febrero del 2021 son vistas en general como un momento determinante para la trayectoria de la democracia ecuatoriana.



En su reseña aseguró que el presidente Lenín Moreno enfrenta un pésimo índice de aprobación y no se postulará para un segundo mandato.

"El campo político está muy fracturado; No menos de 17 candidatos compiten por la Presidencia y será necesaria una coalición de varios partidos para controlar la Asamblea Nacional. Las disputas legales, la mala gestión económica y las fallas políticas en torno a la pandemia de covid-19 se han agravado para crear un clima muy polémico antes de la votación".



También se precisó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) suspendió el registro de cuatro partidos políticos en julio, incluido el Movimiento de Compromiso Social de Rafael Correa, solo para que la decisión fuera revocada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en agosto.



Freedom House identificó cuatro temas clave a tener en cuenta antes del día de las elecciones:



1. Operaciones de influencia: Es probable que el contenido falso y engañoso prolifere antes de las elecciones, dado el historial de operaciones de influencia de los líderes políticos actuales y anteriores del país.



"Rafael Correa y sus aliados supuestamente utilizaron grupos de mensajería para coordinar la difusión de contenido falso y manipulado sobre la respuesta del Gobierno a la pandemia de covid-19. Aunque el uso de comentaristas progubernamentales pagados se redujo bajo la administración de Lenín Moreno, Twitter eliminó una red de cuentas no auténticas vinculadas al partido gobernante en 2019".



2. Eliminación de contenido. Se precisó que la Ley de derechos de autor se explota con frecuencia para la censura política, y el Gobierno solicita que sus empresas de alojamiento eliminen varios sitios de noticias.



"El Gobierno también tiene un historial de búsqueda de eliminación de contenido y cuentas en plataformas de redes sociales. La orientación politizada de los medios de comunicación podría afectar el acceso de los votantes a la información antes de las elecciones".



3. Acoso y violencia. Se indicó que es probable que las tensiones políticas exacerban los casos de acoso contra los trabajadores de los medios de comunicación y los candidatos que representan a grupos marginados antes de las elecciones.



"En febrero de 2020, fundador de un canal de noticias políticas en Facebook. Las mujeres candidatas y las afroecuatorianas son objeto de hostigamiento en línea de manera desproporcionada".



4. Los ciberataques. Se puntualizó que los medios de comunicación y numerosos candidatos fueron atacados con ciberataques durante el período de campaña de 2017, y los medios de comunicación han sido pirateados en los años posteriores. La seguridad digital sigue siendo una vulnerabilidad potencial antes de las elecciones de 2021.