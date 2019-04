Ecuador esperó a 'blindarse' antes de suspender el asilo a Assange

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Ecuador esperó a estar preparado frente a posibles ataques cibernéticos antes de tomar una decisión definitiva sobre la anulación del asilo a Julian Assange, lo que ha generado una masiva ofensiva contra los servidores y páginas del país.

Así lo confirmóel secretario particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, tras conocerse que el país ha repelido estos últimos días masivos ataques cibernéticos, que el Ministerio de Telecomunicaciones ha cifrado en 40 millones.



"No lo han logrado porque estábamos preparados. El Comando Conjunto de las Fueras Armadas tiene una delegación que ha cuidado que eso no suceda", aseguró Roldán en una entrevista en la que se refirió a la situación que vive el país desde que el jueves puso fin a casi siete años de asilo de Assange en su Embajada en Londres.



"Por lo pronto, hemos salido victoriosos ante este ataque tan fuerte", puntualizó el secretario particular de Moreno, quien explicó que en el proceso de toma de la decisión se esperó a "estar blindado" de posibles ciberataques.



"Ecuador ha recibido en los últimos cinco días más ataques que en toda su historia junta: páginas oficiales, ciertos centros de entrega de información... todos han recibido ataques de personas, me imagino, cercanas al Señor Assange", afirmó.



Ecuador tomó en cuenta esa posibilidad después de que el fundador de Wikileaks "amenazara" al país con activar "botones" que podrían causarle un gran daño.



Preguntado, Roldán matizó que esa fue una de tres las razones para dilatar la decisión de poner fin al asilo, a pesar de que las relaciones entre ambas partes se habían deteriorado gravemente desde un año antes, hasta llegar a una denuncia judicial del activista en agosto pasado contra el país que le amparaba.



Las otras dos eran la búsqueda de garantías en el Reino Unido de que Assange no sería extraditado a un país donde exista la pena de muerte o la tortura, y la tercera, una investigación en curso contra una supuesta red de "espionaje" que operaba en el país y también tendría vínculos con el australiano.



Según Roldán, a esa red pertenece el ciudadano sueco Ola Bini, detenido el mismo jueves en Ecuador y al que la justicia del país le ha impuesto 90 días de prisión preventiva hasta terminar la investigación.



"La Policía Nacional identificó a tres posibles hackers vinculados a una red de espionaje dentro de Ecuador", reveló Roldán en alusión a Bini y a otros dos rusos que están siendo investigados.



Varios países han ofrecido asistencia a Ecuador en materia de ciberseguridad, entre ellos Israel que según confirmaron hoy autoridades de la Cartera de Telecomunicaciones, colaborará para contrarrestar los ciberataques.