Seis bancos ofrecen a sus clientes facilidades para manejar sus deudas en medio de la emergencia sanitaria

Tras el anuncio de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) de que las bancarias darían flexibilidad financiera a sus clientes, cinco de los bancos más grandes del país (cuatro privados y uno público) ya ofrecen facilidades a quienes tienen préstamos y obligaciones con tarjetas de crédito.

Los bancos Pichincha, Guayaquil, Internacional, Produbanco y Pacífico son las primeras instituciones en anunciar que darán alternativas para aliviar a sus usuarios.



Julio José Prado, presidente de la Asobanca, informó en Twitter que el resto de entidades privadas comunicarán directamente qué medidas adoptaron. El directivo dijo que “se están habilitando canales 100% digitales para que se proceda de forma automática. En algunos casos puntuales es necesario teléfono, y documentos para firmas y autorizaciones. Estamos viendo con @superbancosEC (Superintendencia de Bancos) para simplificar la normativa y todo sea online”.

Adicionalmente a estas entidades, el Banco de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) también brinda alternativas a los afiliados y jubilados que mantienen obligaciones.



Los clientes han manifestado su preocupación en redes sociales de que se vienen las cuotas de pago de sus obligaciones en medio de una situación de emergencia sanitaria y falta de liquidez por el freno a la actividad económica.



Con información oficial, este Diario recoge las opciones que ofrece cada institución:



Banco Pichincha



-Se diferirá 3 cuotas y se extenderá el plazo en 3 meses para los microcréditos y los créditos productivos de pequeñas empresas.



-A requerimiento expreso se diferirá hasta 3 cuotas de créditos personales, de vivienda.



-Por pedido expreso se ampliar el plazo de pago y el cupo de los tarjetahabientes.



-Por pedido expreso se darán soluciones de refinanciamiento para el resto de deudas, según cada caso.



-El banco tendrá habilitados los mecanismos para poner en marcha estás medidas la próxima semana.

Banco de Guayaquil



-En operaciones de crédito se extenderá el plazo de pago hasta 12 meses, incluyendo dos meses de gracia.



-En tarjetas de crédito se extenderá el saldo total diferido a 18 meses plazo, incluyendo dos meses de gracia.



-A solicitud del cliente recibirán casos personales que requieran un plan de refinanciamiento, para ofrecer la mejor alternativa en base a cada necesidad.





-Para las empresas, se atenderá caso a caso las solicitudes de refinanciamientos de crédito, según sus necesidades puntuales.

Produbanco



-En créditos personales, de vivienda, microcrédito, y pymes: a partir de los vencimientos de marzo se diferirá el pago de 3 cuotas sin recargos adicionales. En caso de no requerirlo, los pagos seguirán normalmente.



-En tarjetas de créditos: a partir de los pagos que deben hacerse en marzo habrá dos meses de gracia, durante ese tiempo el estado de cuenta reflejará un pago mínimo de USD 0. En caso de no requerirlo, los pagos seguirán normalmente.



-Créditos comerciales: Se analizará cada caso de manera individual.

Banco Internacional



-Empresas y pymes: Se atenderán solicitudes de refinanciamiento de créditos, según las necesidades de cada caso.



-Personas: en créditos personales y de vivienda, para quien lo solicite se aplazará el pago por hasta 60 días de las cuotas de marzo y abril. Desde el 17 de marzo estas obligaciones no generan recargos por mora ni gastos de cobranza.



-Tarjeta de crédito: Los pagos que se debían hacer en marzo, y que no han podido efectuarse, se aplazarán por 2 meses y no generarán intereses por mora ni gastos de cobranza. Todas las tarjetas, al corte 31 de marzo, tendrán como pago mínimo USD 0 en abril.

Banco del Pacífico



-Diferimiento de saldos por medio de todos los canales de atención

Se aplazarán hasta por 60 días los créditos: personales, microcréditos, préstamos a pequeñas empresas. Además, se diferirán sin recargo por mora al final del período originalmente pactado.



-Refinanciamiento para el resto de deudas, dependiendo de cada caso.

BIESS



-Refinanciamiento de créditos hipotecarios en mora, con hasta 18 meses de gracias y 30 años plazo.

Créditos quirografarios emergentes de hasta USD 2 500, a 3, 6 y 9 meses plazo, y con intereses del 6,5% al 8,5%, con 3 meses de gracia

Se suspenden los remates de joyas que son parte de créditos prendarios



Las entidades del sector financiero, bancos y cooperativas de ahorro y crédito, son parte de los establecimientos que tienen permitido atender al público durante el estado de excepción. Sin embargo, con el fin de evitar aglomeraciones y posibles contagios de covid-19, autoridades y representantes de las instituciones recomiendan a los usuarios quedarse en casa y gestionar sus recursos a través de canales digitales y telefónicos.