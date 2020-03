La DAC seguirá autorizando vuelos para sacar a extranjeros de Ecuador durante el estado de excepción por coronavirus

LEA TAMBIÉN

La Dirección General de Aviación Civil (DAC) informó que se autorizarán todos los vuelos chárter o privados, con su respectiva tripulación, que ingresen vacíos para sacar a los pasajeros desde Ecuador hacia diferentes destinos. La entidad se pronunció luego de que aproximadamente 14 vehículos de la Agencia de Tránsito Municipal de Guayaquil obstruyeran la pista de la Terminal Aérea José Joaquín de Olmedo, la tarde del miércoles, 18 de marzo del 2019.

En un video filmado desde la cabina de un helicóptero también se ve a motorizados y otros funcionarios apostados, para impedir el aterrizaje de un Airbus I340-600 de Iberia, que debía sacar de la urbe porteña a un grupo de europeos.

La alcaldesa de Guayaquil, Cinthia Viteri, asumió las responsabilidades derivadas de la medida. La irrupción en la pista de aterrizaje vulneró tanto normativa interna como regulaciones internacionales, según expertos consultados.



Como un acto de interferencia ilícita califica Nicolás Larenas, experto en temas de aviación, al bloqueo en la pista del aeropuerto de Guayaquil. Dice que este tipo de acciones son “de las mayores amenazas a la seguridad aérea”, a escala global.



La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) cataloga como actos destinados a comprometer la seguridad de la aviación, la “intrusión por la fuerza” en un aeropuerto o instalación aeronáutica. Además, en su reglamentación, recomienda que los vuelos humanitarios, de ser posible, estén exentos de toda medida de control, a parte de la notificación anticipada del plan de vuelo.



La DAC, a través de un comunicado, explicó que las tripulaciones de los operadores aéreos certificados en Ecuador no tendrán que realizar aislamiento preventivo obligatorio, pero que sí utilizarán sus propios protocolos y procedimientos para cumplir sus cronogramas de vuelo y garantizar la conectividad. No obstante, se aclaró que en caso de detectarse que miembros de la tripulación presenten síntomas de coronavirus “se aplicarán los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud”.



Larenas refirió que en el artículo 336 del Código Integral Penal (COIP) se estipulan sanciones a personas cuyos actos pongan en peligro a los ocupantes de una aeronave, dentro de la figura de terrorismo. La alcaldesa de Guayaquil cuestionó el arribo de la aeronave proveniente de España, debido a que supuestamente la tripulación pernoctaría en un hotel de la ciudad.



El experto dijo que la DAC, dentro de sus regulaciones, contempla la suspensión del certificado de aeródromo ante cualquier cambio que ponga en riesgo la seguridad operacional. El 11 de marzo pasado, la Terminal Aeroportuaria de Guayaquil (Tagsa), administradora del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, recibió una condecoración del Consejo Internacional de Aeropuertos. Las autoridades del organismo no se han pronunciado tras el bloqueo.