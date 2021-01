Cuatro casos de la variante de Reino Unido ya registra Ecuador

"Hemos secuenciado muestras de personas en contacto con el paciente de Los Ríos, que vino de Reino Unido y confirmamos que tres personas más también tienen la 'variante b.1.1.7', informó el Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), la mañana de este martes 12 de enero del 2021.

Los investigadores señalaron que subieron el detalle completo del genoma a Gisaid. Esa es una iniciativa científica global y una fuente primaria establecida en 2008 que brinda acceso abierto a los datos genómicos de los virus de la influenza y el coronavirus responsable de la pandemia covid-19.



Ayer el Ministerio de Salud confirmó que la llamada variante londinense llegó a Ecuador. El paciente es un hombre de 50 años, que viajó desde el Reino Unido, hizo un trasbordo en Madrid, España y llegó el 12 de diciembre. Ingresó al país con PCR negativa. El tercer día de enero presentó algunos síntomas y fue hospitalizado.



Los tres nuevos casos registrados este 12 de enero del 2021 están en la provincia de Los Ríos.



El jueves de la semana anterior, el Presidente de la República acudió a la Universidad San Francisco de Quito, recorrió los laboratorios en donde secuencian el SARS-CoV-2. Y firmó un convenio con el centro de estudios, para avanzar en la secuenciación del virus.



Paúl Cárdenas, investigador del proyecto de secuenciamiento genomas SARS-CoV-2, confirmó a EL COMERCIO que secuenciaron, estudiaron las muestras de PCR positivas (pruebas con hisopado nasofaríngeo) de seis parientes, que estuvieron en relación con el hombre de 50 años, primer caso de la nueva variante en el país. Hasta el momento, luego de los análisis realizados a tres de seis muestras se concluye que hay tres casos más, de entre 28 y 58 años, es decir suman cuatro casos de este tipo en Ecuador.



En cuanto a las otras tres muestras, de las seis a cargo de la USFQ, una salió negativa en la prueba PCR. Las otras dos muestras no fueron suficientes (no hubo una cantidad adecuada del virus), para proceder a la secuenciación.



La Universidad San Francisco de Quito ha secuenciado más de 100 muestras del virus en las 24 provincias del Ecuador; hasta antes de este caso no habían encontrado esta variante.



"Lo más probable es que las personas con quienes estuvo en contacto el primer caso, que desarrollen síntomas de covid-19, tengan esa misma variante. Los estudios epidemiológicos preliminares dicen que esta variante es 70% más contagiosa", explicó el doctor Cárdenas, quien comentó que está en contacto telefónico con el Ministro de Salud y que le indicó que ya están trabajando en cercos en Cotopaxi, en donde también habría estado el primer infectado.

Las autoridades de salud han pedido a los gobiernos seccionales ajustar sus medidas para controlar mejor las aglomeraciones y minimizar riesgos de contagio de covid-19.