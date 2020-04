Llamadas al 171, al 911 y atenciones en emergencia se redujeron gracias al aislamiento, dice ministra Romo

LEA TAMBIÉN

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo este martes 14 de abril del 2020, en cadena nacional, que Ecuador ha superado el límite de dos períodos de 14 días de aislamiento, que es el primer plazo recomendado para la pandemia del covid-19. “Según el tiempo de incubación (del virus) se habla del aislamiento por 14 días. Lo estamos haciendo así, en los casos que dan positivo, en los casos de viajeros que retornan al país”.

Este miércoles 15 de abril del 2020, Ecuador cumplirá un mes en confinamiento, tras medidas tomadas por el Gobierno para detener la propagación de la nueva cepa del coronavirus, que ya registra 7 603 casos positivos y 369 fallecidos por covid-19. Las medidas incluyeron restricciones a la movilidad y toque de queda a partir de las 14:00 a nivel nacional.



El aislamiento –dijo la ministra Romo– funciona. “Un mes de aislamiento empieza a mostrarnos ya sus resultados en la mitigación del contagio, en una curva que crece cada vez de manera más lenta”.



Según la Ministra de Gobierno, luego de este tiempo hay menos llamadas al 171 y al 911 y menos atenciones de emergencia. “necesitamos actuar con disciplina y vamos a empezar con otras etapas en distintos lugares del país, pero por ahora es importante decir que estamos cumpliendo ya casi un mes de aislamiento, sin que hayamos tenido en ningún lugar desabastecimiento, seguimos con las cadenas productivas funcionando, tenemos los mercado, supermercados y tiendas de barrio con productos”.



La ministra Romo instó a la ciudadanía a cumplir con las medidas para pasar a una próxima fase “Necesitamos un poco más de paciencia y disciplina. El día de mañana cumpliremos el primer mes de aislamiento. Pongamos de nuestra parte, colaboremos con las medidas y vamos a ver resultados porque el aislamiento da resultados. Hemos pasado ya una prueba dura, el país sigue funcionando aunque en lo mínimo”.



Sobre las 10 000 pruebas cuyos resultados todavía están pendientes, la ministra de Gobierno señaló que el COE Nacional ha pedido al Ministerio de Salud la información más completa posible sobre la fecha en que se podría esperar esta cantidad de pruebas.



“Efectivamente es una cantidad de pruebas cuyos resultados se encuentran represados. Y mientras no tengamos más información sobre esta cantidad de pruebas va a ser mucho más difícil el tener una lectura exacta de la evolución de la pandemia”.



Las pruebas –dijo Romo– son uno de los elementos que se utilizan, “pero otro elemento importante para valorar que está pasando es la cantidad de llamadas al 171, es la cantidad de personas acudiendo a las emergencias en cada una de las ciudades y la cantidad de personas llamando al 911. Si bien es cierto tenemos todavía estas 10 000 pruebas represadas, también es cierto que los números en estos otros indicadores están bajando”.



Los datos de las pruebas son fundamentales, señaló la Ministra, “van a ser muy importantes para tomar cualquier decisión en el mediano y en el largo plazo, pero no es el único indicador, tenemos que tomar en cuenta todos estos otros indicadores y es parte de lo que valoramos esta mañana en el COE. Esperamos que los resultados estén en los próximos días ya actualizados, porque la máquina nueva que está en el Inspi de Guayaquil, que ya está calibrada, que empieza a funcionar, tiene una capacidad que podría darnos hasta 800 pruebas diarias” (se había dicho que 1 400).



Si no se logra destrabar estos datos represados “vamos a seguir acumulándolos y es algo que preocupa y hoy lo hemos tratado con el nuevo viceministro de la Salud en la mañana en el COE”, dijo la ministra de Gobierno.

Además recordó que no hay ninguna localidad del país que se considere para cambiar a color naranja en el sistema de semáforos. “Podría ser provincia, cantón o un sector de grandes urbes los que cambien. Todavía no hay ningún cambio para la próxima semana. No hay ningún motivo para que se planifique normalizar actividades”



Eso dependerá –precisó– de la capacidad para hacer pruebas y de los resultados de las pruebas represadas.