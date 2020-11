Ecuador se une a Alliance for Integrity, la Red Internacional de lucha contra la corrupción

Después de cuatro años de trabajo entre la Federación Nacional de Cámaras de Industrias, la Cámara de Industrias y Producción (CIP) y la Cooperación Técnica Alemana GIZ, Ecuador se incorporó a la Red Internacional de lucha contra la corrupción denominada Alliance for Integrity.

A través de un comunicado difundido este martes 24 de noviembre del 2020, la Cámara de Industrias informó que el país se adhirió a la iniciativa durante una reunión virtual, que contó con la participación de Pablo Zambrano, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias; Hubert Mükusch, jefe de Cooperación Internacional de la Embajada de Alemania en Quito; Christiane Danne, directora Residente de la Cooperación Técnica Alemana- GIZ Ecuador; Susanne Friedrich, directora de Alliance for Integrity y ejecutivos de firmas internacionales.



La iniciativa alemana Alliance for Integrity es un programa de la sociedad civil que colabora en 19 países. En el Ecuador "brindará asesoría técnica a los gremios provinciales que son parte de la Federación de Industrias para promover el aprendizaje y alimentar las experiencias para prevenir la corrupción en las empresas que forman parte de dichos gremios en diversas ciudades del país", señala el documento.



Además, se desarrollarán cursos de integridad para implementar instrumentos multiactor que permita prevenir la corrupción, con especial incidencia en las PYME, con la cooperación de expertos a nivel mundial de Alliance for Integrity.



Tras la integración a la iniciativa, en el país se ejecutarán acciones dentro del nuevo Programa de prevención de la corrupción, denominado Ecuador SinCero. Según la representante de la Cooperación Técnica Alemana- GIZ Ecuador, la propuesta se articuló luego de varias conversaciones con el Gobierno ecuatoriano con el objetivo de impulsar un programa de prevención a la corrupción y promoción a la transparencia.



Durante el encuentro, el titular de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias opinó que este es un día histórico para el Ecuador, por la importancia que tiene en el contexto nacional la lucha contra la corrupción, tanto en el ámbito privado y público.



“Se debe trabajar con coherencia ética en las organizaciones para lograr que sean sostenibles en el tiempo. Esa imagen, conciencia y carácter nos permite discernir lo bueno de lo malo y eso nos da ventaja competitiva. Se debe trabajar sobre principios sólidos para generar círculos virtuosos en la producción”, dijo Zambrano en la cita virtual.



La directora de Alliance for Integrity, Susanne Friedrich, aseguró que con la incorporación de Ecuador a la Red se crearán las condiciones macro para que se produzca una cultura de integridad y para ello se necesita apoyo público, privado y de la sociedad.



Para el representante de la Embajada alemana en Quito, Hubert Mükusch, “la corrupción es un obstáculo para el uso eficiente de los recursos públicos y privados, socava la democracia al generar desconfianza de la ciudadanía en las instituciones”.



Ante ello, considera que “la red dará soluciones prácticas de compliance a las empresas y cadenas de suministro” que beneficien al Ecuador para la reactivación productiva.



Finalmente, Danne afirmó que “este lanzamiento tendrá efectos en la sociedad civil. Es importante pensar de manera holística y trabajar juntos”.