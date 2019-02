Ecuador alcanza acuerdo técnico con el FMI

LEA TAMBIÉN

El mandatario Lenín Moreno anunció este miércoles 20 de febrero del 2019, que alcanzó un acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Con ello, Ecuador ha abierto una puerta de financiamiento de USD 10 200 millones con los bancos multilaterales.

Las tasas de interés no superan el 5% y los plazos son a 30 años, informó el Jefe de Estado.



Del monto comprometido, USD 6 000 millones provendrán de seis organismos multilaterales. Estos son: Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Banco Europeo de Inversiones, Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) y Agencia Francesa de Desarrollo.



El Mandatario informó que los organismos multilaterales decidieron “respaldar el Plan de Prosperidad del Gobierno”.



El país también acordó con la Organización de Naciones Unidas un apoyo para monitorear que los recursos del Estado se destinen prioritariamente para la inversión social.



El Jefe de Estado señaló que el dinero permitirá generar nuevas oportunidades de trabajo y empleo para aquellos que aún no encuentran un puesto estable.



Citó como ejemplo los programas de teletrabajo para madres con niños pequeños.



El Mandatario también prometió más seguridad, cumplir con los bonos para personas de la tercera edad contemplados en el programa Mis Mejores Años y pagos más expeditos para los proveedores, municipios, universidades y anticipos para el inicio de obras.



Entre estas últimas están el arranque de las carreteras Río 7 Huaquillas, el puente de Tachina, el Hospital Verdi Cevallos o el Pablo Arturo Suárez, los puertos de Manabí o Esmeraldas, entre otras.



Moreno aseguró que no le interesa el poder, sino el bienestar del país y consideró que ha tomado decisiones cruciales, que están siendo apoyadas por la comunidad internacional. “Sé cómo salir de la crisis”, aseguró en la cadena nacional.



Estas declaraciones son el resultado de la misión técnica que está en el país desde 11 de febrero del 2018. El acuerdo técnico debe ser ahora analizado y aprobado por el Directorio del Fondo. Luego de eso, el país recibirá un primer desembolso.