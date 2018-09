Ecuador rechaza acusaciones de maltrato a migrantes venezolanos

LEA TAMBIÉN

El canciller de Ecuador, José Valencia, descartó supuestos maltratos a migrantes venezolanos, tal como denunció el ministro de Comunicación del país caribeño, Jorge Rodríguez, y aseguró que no existen fundamentos para que Venezuela pida indemnizaciones a Quito por esa razón.

"No hay absolutamente bases para eso", contestó Valencia al funcionario caribeño y agregó que sus pronunciamientos "son apreciaciones tan miopes de la realidad e injustas". "Son declaraciones disonantes, de mal gusto", añadió el canciller el jueves 13 de septiembre del 2018.



"Los hechos refutan esas declaraciones sin sentido", advirtió Valencia al señalar que Ecuador ha invertido en la atención a centenares de miles de migrantes venezolanos a pesar de que el país atraviesa un momento de austeridad.



Rodríguez señaló en Caracas que su Gobierno estableció plenamente en Colombia, Ecuador y Perú "trabajo esclavo, xenofobia y delitos de odio y maltrato brutal en contra de mujeres y niños venezolanos".



Dijo que Venezuela emprenderá acciones internacionales con posible indemnización en contra de los tres países. "No hay peor ciego que el que no quiere ver", refutó Valencia en declaraciones radiales en Quito y ratificó que Ecuador seguirá proporcionando ayuda humanitaria y "recibiendo con los brazos abiertos" a todos los ciudadanos venezolanos que lleguen a su país.