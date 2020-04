¿Ecuador cumple requisitos de la OMS para ‘nueva normalidad’; se podrá salir a pasear desde el lunes 4 de mayo?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Gobierno dispuso que desde el lunes 4 de mayo del 2020 empiece la ‘nueva normalidad’ en Ecuador, en medio de la emergencia sanitaria por el covid-19. Ciudades como Quito han decidido que desde ese día, al menos hasta el domingo 10 de mayo, el Distrito Metropolitano continúe con el semáforo rojo, es decir con restricciones para la circulación por placas.



Sin embargo, la Presidencia de la República ha establecido que ese día el país pasará de la fase de aislamiento social a una nueva de distanciamiento, aún con semáforo rojo.



Las ciudades que tengan semáforo rojo retomarán actividades comerciales con compras virtuales y entrega a domicilio. Los taxis podrán circular de 05:00 a 22:00. El servicio de entrega a domicilio de comida rápida, medicamentos y otros insumos también amplía su horario de 07:00 a 22:00 (actualmente está permitido hasta las 19:00).



La medida busca una reactivación económica. Pero, ¿Ecuador cumple las seis condiciones que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dado a los países para un cambio de fase? ¿Qué actividades se podrán realizar desde el lunes?

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, ha puntualizado este jueves 30 de abril del 2020 que “el cambio de etapa entra en vigencia desde la próxima semana”.



1. ¿Se cumplen las 6 recomendaciones de la OMS para el cambio de fase?



“Hemos revisado esas recomendaciones. Se están tomando en cuenta, algunas son muy difíciles de lograr o de definir”, respondió la ministra de Gobierno de Ecuador, María Paula Romo.



“Una de las recomendaciones dice que la población se encuentre completamente educada y sensibilizada de las medidas. ¿Cómo vamos a saber eso? ¿Cómo vamos a saber que toda la población (las cumple)? ¿Será que si encontramos a alguien que no se pone mascarillas, o que se presta las mascarillas -que hemos visto que sucede-, si encontramos a alguien que por ejemplo tiene esta práctica que no es la práctica recomendada? ¿Será que entonces no hemos cumplido un requisito? Es muy difícil de decir, porque algunos de estos requisitos o recomendaciones no permiten pues un cumplimiento de totalidad, pero sabemos cuáles son las guías y cuál es la condición”, sostuvo la Secretaria de Estado.



“¿De qué se habla básicamente? Capacidad para hacer pruebas, haber mejorado la capacidad en el sistema de salud, que haya educación, que haya conciencia en la población de la gravedad de la medida, de la necesidad de tomar todas las indicaciones, las recomendaciones. Que tengamos todas estas capacidades. Que se limiten al máximo los contagios externos, los contagios importados, por eso siguen cerradas las fronteras, siguen cerrados los vuelos”, señaló Romo.



2. ¿La gente podrá salir a pasear, a recorrer la ciudad, visitar a familiares en provincias?



“No estamos hablando de una reactivación de la vida social o de una visita o de un paseo o de una reunión entre personas, sino de una reactivación prudente y paulatina de la actividad económica”, precisó Romo. Las actividades al aire libre, los eventos masivos o los paseos no estarán permitidos desde el 4 de mayo. La reactivación es específicamente económica.



“De lo contrario, las dimensiones de la crisis económica van a ser tan peligrosas como las de la crisis de salud. De esto debemos tener conciencia”.



“Es indispensable tomar todas las precauciones, para la salud, para evitar el contagio, para mitigar el contagio porque no lo podemos llevar a cero, pero al mismo tiempo hay que tener un equilibrio con las actividades esenciales de la vida y la supervivencia de la economía. Estos dos aspectos hay que cuidarlos poniendo por delante el tema de salud. Este es el equilibrio que debemos lograr y este es el propósito de este cambio de etapa”.



3. ¿Se garantiza que no habrá contagios entre las personas que participen en la reactivación económica?

​

“No es un escenario de cero riesgos. Si lo que estamos esperando es que alguien nos diga que no vamos a tener ningún contagio, que vamos a desaparecer el virus en los próximos días, que vamos a esperar a que no haya ningún riesgo, entonces me parece que no estamos enfrentando con honestidad el problema.



El riesgo cero solamente va a llegar cuando exista una vacuna y cuando esa vacuna se haya masificado. Es un escenario donde siempre está presente el riesgo del contagio y por eso debemos aprender a vivir en estos nuevos hábitos y a cuidarnos al máximo. A reducir el número de contagios para no sobrecargar el sistema de salud y que nuestros hospitales puedan atender a quienes tengan los síntomas más graves y salvar tantas vidas como sea posible”.





4. ¿Cuál es la real competencia de los municipios?



“Las competencias de los GAD (gobiernos autónomos descentralizados) son hoy las mismas que fueron la semana pasada y las mismas que serán la próxima semana: el control del espacio público, la organización del espacio público, el trabajo en los mercados, las regulaciones, la limpieza, la regulación del transporte, servicios básicos, agua potable, recolección de basura. ¿Cuáles son las competencias y van a seguir siendo las competencias del Gobierno? Estamos trabajando con toda la emergencia en el sistema de salud, el orden público, las detenciones, el toque de queda, el trabajo que hacen policías y militares”.



“¿Qué cambia (con los GAD) en esta nueva etapa? La decisión sobre el grado y velocidad de apertura (de actividades). Es decir, los municipios no van a cambiar el horario del toque de queda o van a levantar el toque de queda; el toque de queda se mantiene en el país como restricción de circulación. ¿En qué horario? Depende de si soy rojo, amarillo o verde. ¿Qué debe decidir el COE cantonal? Si es rojo, amarillo o verde. Compartir esta decisión, porque no es momento de entrar en contradicciones; no queremos que el Gobierno diga rojo y un Municipio diga amarillo, porque entonces cuál va a ser la instrucción para la población. No podemos entrar en este momento en una lógica de desacato. Por lo tanto, quien conoce mejor su territorio y circunscripción, que son los municipios, tienen la última palabra para escoger si es que el grado para retomar las actividades económicas es el que está señalado para el rojo, amarillo o verde. Nos comunican esta decisión y desde el Gobierno Nacional todo el respeto para esa decisión y todo el apoyo operativo”.





5. ¿El toque de queda cambiará según el color del semáforo?



Si es que es rojo, el toque de queda empezará desde las 14:00. Si es que es amarillo, el toque de queda empieza a las 18:00. Si es que es verde, el toque de queda empieza a las 21:00. En todos los casos durará hasta las 05:00, señaló Romo.



“Tenemos más de 100 municipios en el país que no tienen ningún caso. En estos lugares, lo normal sería retomar poco a poco las actividades, sin confiarnos, con mascarillas, con todas las precauciones, con desinfección porque eventualmente el virus va a llegara todo el país. Pero no sugerimos mantener las medidas más estrictas de la misma forma en los lugares donde los contagios están subiendo, en donde los contagios se mantienen, que en los lugares donde no hay ningún contagio”.