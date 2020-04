¿En Ecuador se podrá recorrer ciudades o visitar provincias desde el 4 de mayo? Gobierno habla de las actividades en la ‘nueva normalidad’

LEA TAMBIÉN

El Gobierno de Ecuador dispuso que desde el lunes 4 de mayo del 2020 empezará la ‘nueva normalidad’ en el país, ante la emergencia sanitaria por la propagación del covid-19, que hasta la mañana de este jueves 30 de abril ha dejado 24 934 casos personas infectadas con el nuevo virus y 2 353 fallecidos en contexto de la pandemia.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, habló del cambio de fase del aislamiento al distanciamiento social que se ha dispuesto a partir del 4 de mayo, pese a que las alcaldías del país han decidido que sus localidades mantendrán el semáforo en rojo para evitar el incremento de contagios.



En el Ecuador se retomarán ciertas actividades comerciales que deberán contar con el trabajo de personas que reciban los pedidos y hagan las entregas a domicilio; así como también regirá una ampliación de los horarios para taxis y vehículos repartidores.



1. ¿Se cumplen las 6 recomendaciones de la OMS para el cambio de fase?



“Hemos revisado esas recomendaciones. Se están tomando en cuenta, algunas son muy difíciles de lograr o de definir si es que se han logrado. Por ejemplo, una de las recomendaciones dice que la población se encuentre completamente educada y sensibilizada de las medidas. ¿Cómo vamos a saber eso? ¿Cómo vamos a saber que toda la población (las cumple)? ¿Será que si encontramos a alguien que no se pone mascarillas, o que se presta las mascarillas -que hemos visto que sucede-, si encontramos a alguien que por ejemplo tiene esta práctica que no es la práctica recomendada? ¿Será que entonces no hemos cumplido un requisito? Es muy difícil de decir, porque algunos de estos requisitos o recomendaciones no permiten pues un cumplimiento de totalidad, pero sabemos cuáles son las guías y cuál es la condición.



¿De qué se habla básicamente? Capacidad para hacer pruebas, haber mejorado la capacidad en el sistema de salud, que haya educación, que haya conciencia en la población de la gravedad de la medida, de la necesidad de tomar todas las indicaciones, las recomendaciones. Que tengamos todas estas capacidades. Que se limiten al máximo los contagios externos, los contagios importados, por eso siguen cerradas las fronteras, siguen cerrados los vuelos”.



2. ¿La gente podrá salir a pasear, a recorrer la ciudad, visitar a familiares en provincias?



“No estamos hablando de una reactivación de la vida social, de una visita, de un paseo, de una reunión entre personas, sino de una reactivación prudente y paulatina de la actividad económica. De lo contrario, las dimensiones de la crisis económica van a ser tan peligrosas como las de la crisis de salud. De esto debemos tener conciencia.



Es indispensable tomar todas las precauciones, para la salud, para evitar el contagio, para mitigar el contagio porque no lo podemos llevar a cero, pero al mismo tiempo hay que tener un equilibrio con las actividades esenciales de la vida y la supervivencia de la economía. Estos dos aspectos hay que cuidarlos poniendo por delante el tema de salud. Este es el equilibrio que debemos lograr y este es el propósito de este cambio de etapa”.



3. ¿Se garantiza que no habrá contagios entre las personas que participen en la reactivación económica?

“No es un escenario de cero riesgos. Si lo que estamos esperando es que alguien nos diga que no vamos a tener ningún contagio, que vamos a desaparecer el virus en los próximos días, que vamos a esperar a que no haya ningún riesgo, entonces me parece que no estamos enfrentando con honestidad el problema.



El riesgo cero solamente va a llegar cuando exista una vacuna y cuando esa vacuna se haya masificado. Es un escenario donde siempre está presente el riesgo del contagio y por eso debemos aprender a vivir en estos nuevos hábitos y a cuidarnos al máximo. A reducir el número de contagios para no sobrecargar el sistema de salud y que nuestros hospitales puedan atender a quienes tengan los síntomas más graves y salvar tantas vidas como sea posible”.