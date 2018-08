Ecopaís es la gasolina con más demanda

LEA TAMBIÉN

Un tercio de los combustibles que se consumen en el país corresponde a gasolinas y se destina al transporte.

Pese a ello, los ecuatorianos solo cancelan un tercio o menos de lo que realmente cuestan estos derivados. El Gobierno descartó la semana pasada una revisión de los subsidios al diésel y el gas.



Con ello, el margen que le queda al Fisco es la subvención a las gasolinas, que este año podría sumar USD 1 186 millones, de acuerdo con proyecciones de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador (Camddepe).



La cifra se estimó con datos de importación de derivados hasta julio y podría ser mayor de continuar el incremento del precio del crudo en el mercado internacional, el cual impacta directamente en la cotización de los derivados.



El monto del subsidio depende del tipo de derivado con el que se llene el tanque del vehículo. La que mayor subvención tiene es la ecopaís.



Así, una persona que tanquea su automotor con ecopaís, cuatro veces al mes, debería pagar una factura anual de USD 1 742, pero paga USD 750. La diferencia la asume el Estado (ver gráfico).



Si ese mismo vehículo se llenara con extra la subvención sería de USD 677 o de USD 540 si la carga se hiciera con súper.



La ecopaís pasó a ser la gasolina de mayor consumo en el primer semestre de este año, por sobre la extra, que tradicionalmente tenía mayor demanda al comparar períodos similares de años pasados.



De hecho, en el primer semestre el consumo de extra cayó 19%, de acuerdo con datos de la estatal Petroecuador.



Oswaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Camddepe, explicó que los autos que consumían extra están migrando a la gasolina ecopaís.



El consumo del derivado ha ido ganando espacio desde el 2012, cuando empezó a distribuirse como parte de un programa piloto en Guayaquil.

Actualmente, se comercializa en la Costa y provincias como Azuay, Cañar, Morona Santiago, Zamora Chinchipe y Loja.



La ecopaís está compuesta en un 5% por bioetanol (proveniente de la caña de azúcar) y un 95% de gasolina extra.



Desde ese punto de vista, Erazo explica que es un combustible más amigable con el ambiente e impulsa el desarrollo de la agroindustria con la generación de etanol local.



Pese a ello, el secretario de la Camddepe propone una revisión a los subsidios de las tres gasolinas. Si solo se elimina la subvención a la súper, se corre el riesgo de que los autos migren a la extra o la ecopaís, que tienen mayor subsidio.



El alza puede ser progresiva. Para no afectar al transporte público o de carga se puede pensar en un subsidio directo para esos sectores, dijo Erazo.



En el país circulan 2 millones de vehículos. De ellos, 1,7 millones de autos usan gasolina, sea súper, extra o ecopaís. De aquellos que usan gasolina,

67 699 son de alquiler (taxis, camionetas, etc.) y el resto son autos particulares, según datos al 2016 del Instituto Nacional de Estadística y Censos.



Para el ministro de Finanzas, Richard Martínez, existen muchas ineficiencias en estos subsidios generalizados, por lo que consideró que no se debería beneficiar a propietarios de automotores de alta gama.



Pablo Beltrán, profesor de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, aclaró que focalizar no es eliminar subsidios, sino “determinar la gente que necesita el subsidio y a ellos entregar la ayuda”.



La revisión a estas subvenciones tiene un impacto positivo para las finanzas públicas, ya que generará ingresos para inversión en salud o educación y reducirá la presión por aumentar impuestos para cubrir el déficit fiscal, explicó.



Beltrán advirtió que un alza del costo de las gasolinas podría afectar a pequeños emprendedores que requieren de vehículo para el negocio, quienes se verían en la necesidad de aumentar el valor de sus productos. Aun así cree que es un costo que la sociedad puede asumir. “El problema de no focalizar es que la gente que no necesita siga recibiendo ayuda, una factura que pagamos todos. En tanto, el hospital no tiene medicina para darle a quien no tiene recursos”.



El ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, anunció que hoy está prevista una reunión para analizar los subsidios y dijo que una decisión debiera tomarse este mes. Sincerar parte de este gasto ayudará a reducir el consumo de derivados, dijo.



Según tuiteó Patricia Janiot, periodista de Univisión, el presidente Lenín Moreno dijo ayer en una entrevista con esa cadena, que para salir de la crisis económica, el país tendrá que endeudarse más, vender o dar en concesión empresas del Estado y quitar el subsidio a la gasolina para los más ricos.