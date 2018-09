Tres economistas dicen que ‘el plan de ajuste está por buen camino, pero no será suficiente’

LEA TAMBIÉN

Los retos futuros de la política económica del país se analizaron este jueves 27 de septiembre del 2018 en la Universidad de la Américas (Udla).

En el foro participaron Augusto de la Torre, exjefe del Banco Mundial para América Latina; Mauricio Pozo, exministro de Finanzas y Vicente Albornoz, decano de la facultad de Economía de la Udla.



Los analistas coincidieron en que el Gobierno ha tomado medidas económicas que están por buen camino, aunque no serán suficientes en el contexto actual en el que hay volatilidad en los mercados, deflación y menor gasto público.



Para Albornoz, las medidas recientes, como el ajuste al subsidio de la gasolina súper y al diésel industrial han sido “parches”. “No he visto ningún estudio técnico que demuestre la efectividad de los ajustes a esos subsidios. Por el contrario, la demanda se volcó al consumo de extra y el Estado no está recibiendo más ingresos como esperaba”, dijo.



Según el decano de la UDLA los ajustes a los subsidios debieron "ser pensadas a más largo plazo" y estar acompañadas de otras decisiones. “Por ejemplo, acabar con el monopolio de que las refinerías sean estatales y dejar que entre el sector privado”.

De la Torre, en tanto, se refirió a la ley de Fomento Productivo que entró en vigencia en agosto. Señaló que aunque esta ofrece incentivos importantes para los inversionistas, la inversión privada extranjera no llegará al país mientras no se solucionen otros problemas, como la rigidez laboral y la institucionalidad.



“En época de volatilidad como la actual y en países con mayores problemas fiscales que el Ecuador, lo que ha ayudado siempre es la seriedad de las instituciones del Estado”.



Añadió que, en dolarización, el principal reto del país es mejorar su competitividad.



Pozo enfatizó que decisiones tomadas en el Gobierno anterior todavía están pasando factura al país en los mercados internacionales.



Esto, en relación a cuando el Régimen anterior declaró ‘default’ a una parte de su deuda externa en el 2008.“A pesar de que el Gobierno ha dicho que se van a honrar las deudas, los mercados siguen castigando al Ecuador”.

Según el exministro, uno de los principales retos del país es caminarse hacia una mayor apertura comercial, que mediante la innovación, permita diversificar exportaciones.



“Ecuador debe unirse a todo los bloques que le permitan una mayor apertura comercial, Alianza del Pacífico, por ejemplo. Menos al Alba”.



De la Torre añadió que en lo relacionado al financiamiento, es importante que el Ecuador esté dando pasos de ordenamiento en sus cuentas fiscales y realizando gestiones para obtener financiamiento de multilaterales.