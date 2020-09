Ecógrafos portátiles con software gratuito donados al Ministerio de Salud

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los equipos beneficiarán a mujeres embarazadas, porque permitirá detectar problemas como placenta previa o progreso positivo de la gestación, y a pacientes que viven lejos de los centros de salud, como en la Amazonía, afirmó el ministro de Salud de Ecuador, Juan Carlos Zevallos, al recibir la donación de 10 ecógrafos portátiles con software gratuito, este jueves 17 de septiembre del 2020.

En un evento efectuado en las bodegas del Ministerio de Salud Pública, en el sector de El Beaterio, sur de Quito, Zevallos detalló que los aparatos serán de gran utilidad para el Programa Materno Infantil que lleva a cabo la Cartera de Estado junto a Unicef y otras organizaciones internacionales como la Corporación Italiana, con la que se trabaja en el sector de Chimbacalle, sur de Quito.



El Ministro agradeció a la Corporación America y a la empresa DK Management Services SA (Grupo Deller), por la donación. Los equipos marca Butterfly están valorados en USD 30 000 y funcionan conectados a un dispositivo móvil (Android, Iphone o Ipad), que permite la visualización inmediata de las imágenes.



Jorge Rosillo, representante de Corporación América, señaló que los equipos ayudarán a familias que no puedan ir a un hospital o centro de salud, para ser diagnosticados desde sus hogares.



Cristina Moshenek, representante del Grupo DK, sostuvo que luego de Argentina, Ecuador es el segundo país de Latinoamérica en recibir estos equipos que permiten obtener un diagnóstico sin necesidad de movilizar a un paciente.



Enfatizó que los ecógrafos operarán en el país con una licencia gratuita para que el Gobierno no tenga que realizar ningún gasto adicional.



El pasado 24 de abril, la empresa DK Management Services SA (Grupo Deller), donó al Ministerio de Salud 20 000 pruebas antigénicas para identificar con rapidez casos de covid-19.



¿Qué es el “Butterfly” iQ?



El Butterfly tiene aproximadamente el tamaño de una rasuradora eléctrica. Funciona con baterías y contiene microprocesadores en vez de cristales piezoeléctricos, así que generalmente no se rompe si cae al suelo. Así lo reseña el periódico The New York Times en el reportaje ‘Celulares que se usan como escáneres de ultrasonido ayudan a salvar vidas en África’.



Para Butterfly Network, la empresa de Connecticut que lo fabrica, la clientela rentable son médicos y enfermeros que pueden comprar un dispositivo que cabe en un bolsillo y es tan portátil como un estetoscopio, reseña el Times.



Sin embargo, el escáner también tiene un enorme potencial en las zonas rurales de África, Asia y Latinoamérica, donde las máquinas de rayos X más cercanas quizá están a horas de distancia y, a veces, los únicos escáneres de resonancia magnética y de tomografía computarizada están en la capital del país.

“Esa fue mi verdadera motivación para fabricarlo”, dijo Jonathan Rothberg, fundador de Butterfly, quien inició el proyecto porque una de sus hijas tuvo una enfermedad que provocaba quistes renales que debían escanearse de manera constante.

Butterfly iQ, escaner portártil conectado a un teléfono celular.





¿En qué consiste este dispositivo?



El ecógrafo Butterfly iQ -que tiene poco más de 15 centímetros de extensión y pesa 300 gramos- obtuvo hace dos años la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos del gobierno de los Estados Unidos (FDA), detalla el portal Infobae en su artículo ‘Cómo es Butterfly iQ, el novedoso ecógrafo portátil que promete democratizar el acceso a la salud’.



“Se presentó el dispositivo portátil Butterfly iQ, el primer ecógrafo del mundo para obtener imágenes de alta resolución del cuerpo entero y con un sistema de sonda única que se conecta a un smartphone”, recoge el portal, al realizar una reseña del evento desarrollado en marzo en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina.

El dispositivo utiliza nueva tecnología implementada en un chip que permite hacer ultrasonidos portátiles baratos, accesibles y desde un teléfono celular.



Laurent Faracci, CEO de Butterfly Network, detalla: “Nuestra misión y nuestro propósito como empresa es democratizar el diagnóstico por imágenes y la atención médica en general, y esto lo vamos a hacer a través de la tecnología, ayudando a que el sistema de salud sea más accesible, más económico y más efectivo”.



Faracci especifica que “este ecógrafo cuesta entre 10 a 15 veces menos que cualquier equipo que podemos encontrar en los hospitales y tiene la ventaja que se utiliza desde el celular”.



John David Martin, cirujano y director médico de Butterfly, resalta la utilidad del ecógrafo: “En los últimos 200 años el procedimiento para la obtención de imágenes fue siempre el mismo, donde el médico realizaba un historial clínico del paciente, se realizaba un examen físico o de laboratorio, se hablaba con el paciente y se elaboraba un diagnóstico, pero eso ahora está por cambiar porque desde el hogar se podrá tener como punto de partida un detalle por imágenes certero de lo que el paciente tiene, a través del ultrasonido portátil”.



“Queremos llevar la prueba de diagnóstico por imágenes a los hogares de los pacientes, porque creemos que esta sería una forma de agilizar los procesos en los sistemas de salud y porque esto permitiría abaratar los costos en todas las esferas”, analizó el doctor médico de la compañía.



Dos tercios de la población mundial no tienen acceso al diagnóstico por imágenes; 800 mujeres por día tienen complicaciones relacionadas a embarazos y 2 500 niños por día mueren por neumonías, ambas situaciones evitables y fácilmente tratables si se cuenta con acceso al diagnóstico por imagen, según la compañía.