El duro panorama europeo ante el covid-19

El mundo volvió a batir hoy, 24 de octubre del 2020, y por tercer día consecutivo el récord de casos diarios de covid-19, con más de 465 000. Casi la mitad de ellos en Europa, con 218 000 casos, que ha vuelto a ser el epicentro de una pandemia con ya más de 42 millones de contagios, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Algunas de las causas según los expertos son la poca confianza a las medidas de bioseguridad, como el uso de mascarillas o el distanciamiento social, además de los altos niveles de movilidad dentro y fuera de los países.



Las cifras de contagios diarios en Europa ya son siete veces mayores que en el pico de la primera oleada, en marzo y abril, y aunque las cifras de fallecidos son menores (llegaron a más de 5 000 en el Viejo Continente en primavera), ya se ha superado hoy la barrera de los 2 000 muertos en una jornada.



La pandemia se encuentra en un momento crítico especialmente en el hemisferio norte y los próximos meses "van a ser muy duros", advirtió Tedros Adhanom Ghebreyesus. director General de la OMS.





"La tendencia en muchos países está siendo peligrosa, con hospitales y unidades de cuidados intensivos llegando ya a sus límites de capacidad o sobrepasándolos, y eso que sólo estamos en octubre", añadió.



Dentro de este contexto la mayoría de los países en Europa ponen en marcha nuevos confinamientos, toques de queda, restricciones sociales, y de movilidad con el objetivo de frenar el virus. Se anunció el uso obligatorio de mascarilla en algunos países además del cierre de bares, restaurantes, locales comerciales, gimnasios, piscinas, cines, museos, entre otros. Y se analizan nuevas medidas.



En cuanto a las restricciones de viajes, en Copenhague, Dinamarca se desaconsejó todo viaje al extranjero con más de 30 nuevos casos de covid-19 por 100 000 habitantes en los últimos siete días, lo que ahora incluye a todos los países de Europa menos Noruega, Grecia y algunas regiones suecas.



"Los próximos meses van a ser difíciles", insistió Tedros, quien también indicó que en los casos en que poblaciones tengan que ser aisladas "los gobiernos deben hacer lo posible para ayudarlos, y para que sus negocios puedan recibir apoyo".



España



Los nuevos casos crecen sin cesar. El registro oficial rebasa el millón desde que comenzó la pandemia, aunque el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, admitió el viernes que el número real es de tres millones, el 6,3 % de todos los habitantes.



Destaca Cataluña al noreste, con más de 6 000 nuevos infectados y otras 48 defunciones en una sola jornada, las autoridades regionales se plantean la opción de un confinamiento domiciliario en función de cómo evolucione la transmisión.



Francia



Existe 1 084 023 contagios, al registrar 41 622 positivos. El viernes inició el toque de queda nocturno que a partir de la medianoche en 54 departamentos del país.



El Gobierno francés lanzó ayer la dura advertencia de que aun con la extensión del toque de queda a dos tercios de la población hay que esperar más muertos y más hospitalizados en los próximos días dado el nivel de contagios récord que se ha estado constatando hasta ahora.



Italia



El Gobierno italiano considera endurecer ya en las próximas horas las medidas para evitar la difusión del virus con toques de queda a nivel nacional y cierre de gimnasios y piscinas ante el preocupante aumento de los contagios, que alcanzaron los casi 20 000 en 24 horas.



El presidente del Gobierno italiano, Giuseppe Conte, convocó a los ministros para estudiar la posibilidad de decretar nuevas medidas. Mientras, el ministro de Sanidad mantendrá una reunión con el Consejo técnico científico ante el aumento exponencial de los casos, que hoy fueron 19 644 en las últimas 24 horas y 151 fallecidos.



Alemania



Los contagios por coronavirus se dispararon en Alemania a un nuevo máximo de 14 714 en las últimas 24 horas. Mientras el número de muertos superó los 10 000 desde el inicio de la pandemia, según datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología actualizados la pasada medianoche.



"Mi convicción fundamental no ha cambiado, sólo que hoy me resulta aún más urgente: no somos impotentes ante el virus, nuestro comportamiento decide cuánto y cuán rápido se propaga. Y lo que tenemos que hacer ahora todos es reducir contactos. Reunirnos con mucha menos gente", sostuvo La canciller alemana, Angela Merkel.



Reino Unido



El Gobierno británico aplica nuevas restricciones en más áreas del norte de Inglaterra donde se ha elevado la alerta por covid-19 a fin de contener el repunte de casos. El condado de South Yorkshire ha sido incluido en ese estado máximo de riesgo -de una escala de tres- desde la medianoche, lo que ha obligado a cerrar ‘pubs’ y bares a menos que sirvan comidas.



Las directrices, que se aplican en localidades como Doncaster, Rotherham y Sheffield y afectan a más de 1,4 millones de ciudadanos, lo cual fuerza a clausurar sus negocios a casinos, salas de bingo y otros lugares de ocio, al tiempo que vetan las reuniones entre personas que no que vivan bajo el mismo techo.



Bruselas



La mascarilla volverá a ser de uso obligatorio a partir de mañana, en todos los espacios públicos de la región de Bruselas, donde también se cerrarán los espacios culturales, como cines, teatros o museos, para hacer frente a la segunda ola de la pandemia de coronavirus.



Las medidas se acordaron ayer durante una reunión entre el ministro-presidente de la región, Rudi Vervoort. También quedarán clausurados los gimnasios y las piscinas y, del mismo modo, se anularán todas las competiciones deportivas no profesionales.



Además, el toque de queda nocturno se adelanta dos horas y ahora se aplicará entre las 22:00 y las 06:00 horas de la noche, una medida que ya había adoptado el viernes la región de Valonia (sur del país).



Igualmente, se prohíben las excursiones escolares y se cierran los locales de apuestas y casinos. El teletrabajo seguirá siendo obligatorio en los sectores en los que sea posible.



Eslovenia



En Eslovenia entró en vigor un confinamiento general. Este país tiene dos millones de habitantes. Registró en las últimas 24 horas un récord de 1 961 nuevos contagios por coronavirus, y 19 fallecimientos, también el mayor número de muertos en un día hasta ahora.



Tiene 449 pacientes de covid hospitalizados, de ellos 63 en cuidados intensivos, el número total de infectados desde el inicio de la pandemia es de 21 274 y el de fallecidos, 235.



Desde el martes pasado rige un toque de queda entre las 21:00 y las 06:00 horas locales y se prohíbe viajar entre las 12 provincias que componen el país.



Hoy entró en vigor un confinamiento general por un mínimo de una semana, por lo que cierran las escuelas, parvularios y todos los locales y comercios, salvo los más necesarios, para alimentos y medicamentos.



Croacia



Anuncia medidas más rigurosas para reemplazar el régimen bastante liberal vigente hasta ahora. Con 2 242 nuevos contagiados y 16 muertos en las últimas 24 horas, Croacia, de 4,5 millones de habitantes, marca hoy otro récord, mientras los epidemiólogos advierten del posible colapso del sistema de Salud Pública.



Las reuniones públicas se limitan a 50 personas y es obligatorio el uso de mascarillas en espacios cerrados, aunque casi no hay control.



Croacia tiene en los hospitales a 731 pacientes de covid, de ellos 52 en respiradores, y en total ha registrado 33.959 contagios y 429 fallecidos.



Dinamarca



El gobierno danés ha impuesto el uso obligatorio de mascarillas en los espacios públicos cerrados, sean cines, comercios u hospitales, así la prohibición de vender alcohol a partir de las 22:00, anunció la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.



Las reuniones quedarán limitadas a un máximo de diez personas -hasta ahora, el máximo eran 50-, mientras que se recomienda restringir la actividad social.



El total de contagios verificados en Dinamarca durante toda la pandemia es de 37 760, con 694 víctimas mortales y una incidencia, por 14 días y 100.000 habitantes, de 113.8 contagios, según cifras del Centro Europeo para Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), con sede en Estocolmo.

Tedros aseguró que con una buena política de aislamiento de casos "los confinamientos obligatorios pueden ser evitados", y concluyó señalando que "nunca es tarde para que las autoridades puedan darle la vuelta a la situación".