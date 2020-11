En Durán se registró aglomeración en los exteriores de CNEL; usuarios reclaman cobros excesivos en planillas

Largas filas de usuarios se registraron en los exteriores de las oficinas de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) en Durán, Guayas. La fila llegó a alcanzar cerca de dos cuadras la mañana de este jueves, 12 de noviembre del 2020.

La agencia, ubicada en el cantón de Guayas, recibió a cientos de personas que buscaban realizar reclamos sobre cobros excesivos en las planillas de electricidad, fallas en la lectura de medidores y dudas sobre la cancelación de valores pendientes para evitar cortes.



América Guamán, usuaria del sector Abel Gilbert, dijo que, hace un mes, le llegó a su correo la notificación del diferimiento automático a 12 meses de la deuda que mantenía con la entidad. “Las cuotas me salían, según lo que me notificaron, en USD 13. Pero ahora recibo la planilla y debo cancelar USD 60 de forma inmediata”, detalló.



Así mismo, otro usuario, reclamó que dentro de su factura le llegó un valor por cancelar de casi USD 378. “Tenía una deuda que arrastraba desde enero de USD 49 que luego se me dificultó pagar porque caí con covid-19. Ahora, recibo la nueva factura con el valor extremadamente alto cuando nadie pasó en mi domicilio”, indicó.



Otros clientes del cantón también llegaron a la agencia, con planillas en sus manos, para conocer cuándo se reanudarán los cortes de servicio eléctrico por falta de pago.



La Corporación informó, a través de su página web, que conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario (LOAH), la entidad reactivará sus procesos internos para recuperar la cartera, a partir del lunes 16 de noviembre. Esto no implica cortes del servicio eléctrico de inmediato, recalcó la CNEL.



Como primera fase se pondrá en conocimiento de los consumidores sus valores en mora, a través de notificaciones físicas, correos electrónicos y mensajes en la aplicación móvil.



El objetivo es que los clientes conozcan los valores pendientes de cancelar y eviten la suspensión del servicio.



CNEL EP, que provee energía eléctrica a varias provincias de la Costa, hasta la fecha, calcula que 1,6 millones de personas han accedido a diferimientos automáticos de las deudas acumuladas durante el Estado de Excepción.