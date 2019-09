El presidente Iván Duque reitera apoyo colombiano a Venezuela y compara a Maduro con Milosevic

LEA TAMBIÉN

El presidente de Colombia, Iván Duque, reiteró este domingo (22 de septiembre del 2019) en Nueva Jersey la solidaridad y deber moral de su país con el pueblo venezolano pero también sus acusaciones contra su par Nicolás Maduro, al que comparó con el expresidente yugoslavo Slobodan Milosevic (1941-2006).

"No solamente es una dictadura, es una narcodictadura. Una dictadura que ha destruido las libertades de la prensa libre, las instituciones, que ha lacerado su pueblo, pero además de eso, tiene enquistado en el centro del poder un cartel" que apoya otros carteles, sostuvo durante un encuentro con la comunidad colombiana en la ciudad de Elizabeth, en Nueva Jersey.



"Para mi, Nicolás Maduro es el Slobodan Milosevic de América Latina. Es un criminal de lesa humanidad por lo que ha hecho a su pueblo", afirmó el mandatario, al referirse al expresidente de Serbia (1989-1997) y de Yugoslavia (1997-2000).



Milosevic murió en 2006 encarcelado en el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia de La Haya, donde estaba siendo juzgado por crímenes de guerra y lesa humanidad en Kosovo, Bosnia y Croacia.

#NewJersey La indiferencia y el silencio nos pueden hacer cómplices de las dictaduras. Por eso nosotros hemos denunciado y seguiremos denunciando los atropellos de Nicolás Maduro, hasta que caiga ese régimen y en Venezuela se restablezcan las instituciones. #VisitaTrabajoNY pic.twitter.com/Vf3K58VexK — Iván Duque (@IvanDuque) September 22, 2019



El mandatario colombiano también arremetió contra Maduro por supuestamente "proteger" a grupos terroristas en su territorio, lo que asegura es solo comparable con lo que hicieron los Talibanes con Al Qaeda".



Duque llegó el sábado a EE.UU. para participar de la Asamblea General de Naciones Unidas y previo a ello, sostuvo hoy un encuentro con un grupo de líderes colombianos en Elizabeth, donde se estima viven unos 10.000 emigrantes de ese país, de acuerdo con el Censo del 2010.



El encuentro, donde pudieron hacer algunas preguntas al mandatario, fue organizado por el senador demócrata por Nueva Jersey Roberto Menéndez, quien aseguró que Colombia es el aliado más importante de EE.UU. en América Latina.

La tensión entre Venezuela y Colombia, lejos de amainar, cobró impulso la pasada semana con la nueva denuncia de Maduro de presuntos planes para asesinarlo gestados en Bogotá, por los que acusó directamente a Duque.



Duque afirmó hoy que Colombia no es un país agresor "y nunca lo será pero se hace respetar a través de los canales multilaterales" y que por eso "lo hemos denunciado y lo seguiremos denunciando".



"Espero que en el entorno multilateral la comunidad internacional entienda que el futuro y la esperanza de Venezuela empieza con la salida de Nicolás Maduro", reiteró Duque, que recibió aplausos de respaldo de su comunidad, a la que pidió continuar apoyando a los cerca de 1,4 millones de venezolanos que han llegado a su país debido a la crisis humanitaria en la vecina nación.



"Aunque no somos ricos les hemos apoyado, tenemos solidaridad... le hemos recibido porque es lo correcto en momentos de crisis y sabemos que nos caen retos fiscales y tal vez sociales pero, seamos claros, Colombia tuvo con Venezuela un mercado de más de USD 7 000 millones, una gran relación", indicó en su mensaje a los colombianos.



Aseguró que cuando vuelva "a brillar la esperanza y la institucionalidad" en Venezuela se fortalecerán "más que nunca" las relaciones entre ambos países.



"No nos preguntemos cuánto tiempo le va quedar a la dictadura, mas bien preguntemos qué vamos a hacer para que se acabe la dictadura en Venezuela", argumentó Duque, quien rindió cuentas a su comunidad de lo que ha logrado su Gobierno en un año en el poder "que ha tenido retos" y que ha sido "exigente porque queremos lograr grandes transformaciones".



Les aseguró que su país hará historia al fortalecer sus relaciones con EE.UU. basadas en las acciones que ha tomado para que impere la legalidad en su país, un valor que dijo comparten con esta nación, y que va acompañada del desarrollo empresarial.



Aseguró que esa legalidad ha traído consigo una reducción en secuestros, homicidios y robos al detallar que la transformación del país está basada en tres pilares: la legalidad, el emprendimiento y cerrar las brechas sociales.



Explicó que al hablar de legalidad se refiere "a muchos de los valores que compartimos con EE.UU": que la ley se respete y se haga cumplir.



Dijo con satisfacción que durante su mandato se ha logrado detener por primera vez en siete años el crecimiento del cultivo de la droga y que se han combatido a los grupos criminales.



"Quiero invitarlos a que todos los días busquemos esa oportunidad para seguir construyendo esa relación con EE.UU.", afirmó Duque, que estuvo acompañado por varios funcionarios de su Gobierno, entre ellos el canciller Carlos Holmes Trujillo y el embajador en Washington, Francisco Santos.



El expresidente colombiano Álvaro Uribe también compartió con la comunidad colombiana en Nueva Jersey en 2005.



La violencia política en Colombia ha ensombrecido el panorama electoral a 41 días de los comicios regionales tras los asesinatos, secuestros, ataques y amenazas perpetradas contra varios candidatos.



La Misión de Observación Electoral (MOE) informó esta semana que entre los pasados 27 de julio y el 15 de septiembre se reportaron 39 amenazas contra candidatos, dos fueron secuestrados, cinco asesinados y se realizaron cinco atentados contra aspirantes.