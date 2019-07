Iván Duque afirma que el ELN recluta menores en Venezuela con la  aprobación de Nicolás Maduro

LEA TAMBIÉN

El presidente colombiano, Iván Duque, aseguró que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) recluta en Venezuela a menores de edad con la aprobación de Nicolás Maduro, que además protege a los disidentes de las FARC.

"En territorio venezolano Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, los está protegiendo (al ELN). Les está dando dinero y está patrocinándoles el reclutamiento de niños para ejercer la minería ilegal en lugares del territorio venezolano", dijo Duque en una entrevista con Efe.



El mandatario agregó que, además de eso, "los cabecillas del ELN están en Venezuela protegidos por Nicolás Maduro".



Según Duque, entre los jefes del ELN que están en el país petrolero figuran miembros del Comando Central (COCE) como Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias 'Pablito', uno de los más beligerantes de esa guerrilla, y Eliécer Herlinton Chamorro, alias 'Antonio García'.



"Allá está alias Pablito, allá está otro de los jefes que es Antonio García, allá tienen adicionalmente grupos de reclutamiento y muchos de los ataques criminales que se están planeando en las zonas de frontera (de Colombia) los planean desde Venezuela", afirmó.



Alias 'Pablito' es jefe del Frente Domingo Laín del ELN que opera en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela y una de las regiones colombianas donde esa guerrilla es más fuerte.



El anterior Gobierno colombiano y el ELN iniciaron en febrero de 2017 en Quito una negociación de paz que en mayo del año siguiente fue trasladada a La Habana donde la última ronda de diálogos concluyó tres meses después sin ningún acuerdo.



Eso coincidió con la llegada de Duque a la Presidencia, el 7 de agosto de 2018, día en que anunció que su Gobierno evaluaría la continuidad de esos diálogos y los dejó en suspenso hasta tanto el ELN no renunciara al secuestro y demás actividades criminales.



"Yo he sido claro con el ELN, el ELN no puede seguir en actividades criminales y pretender que va a hablar de paz con este Gobierno", reiteró en la entrevista con Efe.



La negociación que ya estaba congelada quedó en punto muerto tras el atentado del ELN con un vehículo cargado de explosivos contra la Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá que el 17 de enero de este año dejó 22 muertos, entre ellos una estudiante ecuatoriana.



"Yo les dije: si ustedes quieren hablar de paz liberan a todos los secuestrados y suspenden los actos criminales. Cómo respondieron? Con un acto terrorista hace seis meses que asesinó a 22 cadetes indefensos, desarmados, en una escuela con un carro bomba", afirmó.



Según Duque, el apoyo que el régimen de Maduro da al ELN se ha extendido también a las disidencias de las FARC "porque todos terminan siendo la misma cosa".



"Esa dictadura de Venezuela está protegiendo no solamente a los cabecillas del ELN sino también a esos cabecillas disidentes de las FARC", dijo.



Añadió que para nadie es un secreto que en Venezuela están jefes de las FARC que le dieron la espalda al proceso de paz y cuyo paradero se desconoce desde hace meses, como Luciano Marín, alias 'Iván Márquez', que fue jefe negociador de la guerrilla en los diálogos de paz; Hernán Darío Velásquez, alias 'El Paisa', y Henry Castellanos, alias 'Romaña'.



"Allá en Venezuela está Iván Márquez y allá en Venezuela está El Paisa y allá en Venezuela está Romaña, y nada raro que allá también esté (Jesús) Santrich. Todo indica que está allá protegido por la dictadura de Venezuela", manifestó.



Jesús Santrich, alias de Seuxis Paucias Hernández, cuya extradición por narcotráfico pide EE.UU., llegó a asumir el mes pasado un escaño en la Cámara de Representantes por el partido FARC, pero hace dos semanas dejó plantados a sus escoltas y no acudió a una indagatoria en la Corte Suprema de Justicia que le dictó orden de captura.



"Eso muestra que lo que ellos (el Gobierno de Maduro) quieren patrocinar allá una especie de unión de clanes criminales para perpetrar actos violentos en Colombia", añadió.



Para Duque, la situación de violencia en Colombia no se podrá resolver mientras persista el apoyo de Venezuela a los grupos armados ilegales. "Ellos albergaron allá a las FARC y también al ELN y los apoyaron en su momento. Hoy lo están haciendo con las disidencias y con el ELN", apostilló.