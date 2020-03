Duque descarta el diálogo directo con Maduro para enfrentar el covid-19

LEA TAMBIÉN

El presidente colombiano, Iván Duque, descartó este lunes 16 de marzo de 2020 la posibilidad de trabajar directamente con el régimen venezolano de Nicolás Maduro en la contención del coronavirus y aseguró que cualquier coordinación al respecto será por medio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

"Por medio de la OPS se hacen las coordinaciones con Venezuela que sean necesarias con las directrices que ellos tengan para enfrentar la crisis sobre coronavirus. No habrá canal directo", dijo Duque en una entrevista con la emisora de radio La FM.



El pasado viernes Maduro sugirió que el Gobierno de Colombia y el suyo, junto a las autoridades sanitarias, militares, policiales y fronterizas, deberían trabajar unidos para tomar medidas frente al covid-19 e invitó a Duque a dejar de lado "extremismos ideológicos".



Sin embargo, Duque, cuyo Gobierno no reconoce a Maduro sino al líder opositor Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, se ha mantenido distanciado de esa propuesta.



"Esto es todo menos político, esto no es un tema de discrepancias o discusiones diplomáticas, esto es un tema de enfrentar una situación global y por eso hacerlo a través de la Organización Panamericana de la Salud es lo responsable y además es el órgano con el que nosotros venimos trabajando", afirmó hoy.



Vecinos sin relaciones ni contactos

Los dos países no tienen relaciones diplomáticas desde el 23 de febrero de 2019, cuando fueron rotas por Maduro, tras el intento de Guaidó de atravesar la frontera desde la ciudad colombiana de Cúcuta encabezando una caravana de ayuda humanitaria, lo que acabó en desórdenes.



Desde el sábado, los pasos fronterizos con Venezuela, abiertos solo a peatones, fueron cerrados por decisión del Gobierno colombiano, dadas las condiciones del sistema de salud en el vecino país para enfrentar el covid-19, dijo Duque.



Esa medida fue criticada por la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien la calificó como un "acto de irresponsabilidad grotesca".



"Ellos siempre buscan sacarle provecho político a todo (...) todos entendemos que aquí no hay discursos políticos y los canales directos poco o nada sirven por la misma situación que tiene el sistema de salud allá", explicó Duque este lunes.



Por el puente internacional Simón Bolívar, el principal cruce entre los dos países, pasan diariamente unos 35 000 venezolanos, razón por la cual Duque aseguró: "Nosotros hicimos cierre de fronteras con Venezuela necesarios porque la capacidad de detección en ese país es mínima".



Los casos de coronavirus en Colombia ascendieron este lunes a 54, en tanto que la primera persona afectada ya está completamente curada, mientras que cerca de 10 millones de venezolanos amanecieron confinados de manera obligatoria por orden de Maduro, en un país donde hasta ahora se registran 17 casos.