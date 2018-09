Dueña de escuela que se derrumbó en sismo en México se dice inocente

LEA TAMBIÉN

La propietaria de la escuela privada Enrique Rébsamen, prófuga de la justicia que la acusa de la muerte de 19 niños y siete adultos tras el derrumbe del colegio en el sismo de 2017 que sacudió a México, aseguró desde la clandestinidad que es inocente.

Mónica García Villegas, cuyo paradero se desconoce desde hace casi un año, dio una entrevista la televisora Imagen desde el sitio donde se encuentra escondida y que fue transmitida la noche del lunes 24 de septiembre del 2018.



“Yo no quiero ir a prisión, soy inocente (...). La procuraduría (fiscalía de Ciudad de México) ha mentido a los medios y a los jueces”, dijo García Villegas al rechazar las acusaciones de homicidio culposo y de uso de documentos falsos y por las que enfrenta dos órdenes de captura.



Luego de que un sector de la escuela Rébsamen se derrumbó en el sismo del 19 de septiembre de 2017, que sacudió al centro del país, expertos señalaron que la probable causa del colapso sería la construcción irregular de un departamento en el que vivía García Villegas.



La mujer rechazó que se haya construido un piso adicional, sostuvo que sólo se trató de una “remodelación” y que el departamento ya existía. Reconoció que fue multada por esa modificación, pero que fue pagada y que se determinó que no había daños estructurales.



Gran parte del colegio Rébsamen, en el sur de la ciudad, permanece en pie mientras que la zona donde se localizaba el departamento de la propietaria, y donde se produjeron las muertes, está reducida a escombros sostenidos por puntales. Las investigaciones continúan en el sitio.



Un grupo de padres de los niños fallecidos ha entablando un proceso judicial contra García Villegas y autoridades. Señalan entre ellas a Claudia Sheinbaum, alcaldesa electa de la capital y que era jefa de la delegación Tlalpan, donde se ubica la escuela, y responsable de supervisar construcciones.



“Yo tengo nada que ver con la señora Claudia Sheinbaum, yo no la conocí”, aseguró García Villegas.



Organizaciones civiles han señalado que la corrupción de las autoridades, que habrían autorizado construcciones irregulares, fue uno de los factores determinantes para el derrumbe de algunos inmuebles.



Pero García Villegas sostuvo que la corrupción es la que la está “agrediendo” y que lo único que pide es un “juicio justo”.



El Rébsamen se convirtió en el epicentro de la tragedia y concentró la atención mediática en las primeras horas posteriores al sismos de 7,1 grados que dejó 369 muertos.



“Siento terriblemente la muerte de los niños (...) también la de mis compañeras de trabajo”, dijo García Villegas.

Este sismo, con epicentro a unos 140 km de la capital, sacudió a los mexicanos justo cuando recordaban el devastador terremoto de 8,1 grados del 19 de septiembre de 1985 que dejó más de 10 000 muertos.