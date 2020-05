Siete dudas sobre la segunda fase de pagos del Bono de Protección Familiar

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La segunda fase del pago del Bono de Protección Familiar por la Emergencia arrancó este viernes, 15 de mayo del 2020.



Pero ¿cuántos beneficiarios entraron en esta fase y cómo se realizarán los cobros? El Ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Granda, responde a siete inquietudes de los usuarios:

1. ¿Cuándo inició la segunda fase de pago del Bono de Protección Familiar por la Emergencia?

Este viernes 15 de mayo y la cobertura está destinada a solventar necesidades económicas de 550 000 personas de los sectores vulnerables.



2. ¿Cómo se realiza la selección de los beneficiarios?

El Registro Social entrega los 550 000 nombres, en este caso, los de la segunda fase. Los datos son cruzados con el Registro Civil para comprobar la residencia del usuario y si están vivos. Con la confirmación, se transfiere información a las operadoras móviles del país como CNT, Claro y Movistar para poder notificar. Se envía un mensaje de texto personalizado.

Pago del bono de acuerdo con el número de cédula. Foto: Captura



3. ¿Cómo saber si soy beneficiario en esta segunda etapa?

Con el mensaje de notificación, los beneficiarios pueden acceder a la plataforma web habilitada por el MIES. Las familias que reciben el bono son aquellas que perdieron su trabajo durante la emergencia, personas que viven del día a día, del comercio ambulante, entre otras.



4. ¿Cómo será el pago en esta fase?

Los usuarios recibirán un solo pago de USD 120 para que no tengan que acudir dos veces a las agencias bancarias o corresponsales no financieros. El pago se mantendrá de acuerdo al último digito de la cédula de ciudadanía. Por ejemplo; si termina en 1 se pagará el 21 de mayo o el 1 de junio. Así mismo, si termina en 5 podrán cobrar el 15 o 25.



5. ¿Cuántos puntos de pago hay habilitados en el país?

Para evitar aglomeraciones al salir de casa a recibir el Bono de Protección Familiar se activó un cobro único de USD 120 en 10 200 puntos de pago distribuidos en el país, a través de la red financiera nacional.



Se incluyen el Banco del Barrio, Tu Banco Banco, Mi Vecino, Banco Aquí que funcionan en tiendas, farmacias y pequeños supermercados.



6. ¿Si se es beneficiario de la primera fase y no logró cobrar, se pierde el bono?

No se pierde el derecho. Las personas que no cobraron en abril pueden hacerlo en mayo y quienes no cobren en mayo pueden hacerlo en junio.



7. ¿Cuánto se ha invertido en el pago de Bonos de protección?

Se destinaron USD 114 millones para las dos fases. Además, se está trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para obtener un crédito de USD 51 millones para fortalecer la economía popular y solidaría del país.