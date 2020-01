Las 10 dudas más comunes sobre la proyección de gastos personales

LEA TAMBIÉN

En enero, todos los trabajadores que están en relación de dependencia tienen la opción de realizar el proceso de proyección de gastos personales, para deducirlos de su ingreso y pagar menos impuesto a la renta o, en ciertos casos, no pagar este tributo.

Para ello, los contribuyentes deben llenar un formulario que está en sitio web del Servicio de Rentas Internas (SRI) y entregarlo a sus empleadores.



Las personas que tienen ingresos anuales de más de USD 11 315, deben pagar un impuesto a la renta que va del 5% al 35%. Pero al realizar el proceso de proyección de gastos personales, el contribuyente está detallando los gastos posibles que tendrá en el año, para que estos se deduzcan o resten de su ingreso anual en el momento de calcular el impuesto a la renta.



Los gastos personales que se pueden deducir son aquellos relacionados a vivienda, alimentación, vestimenta, salud y educación, que incluye rubros de arte y cultura.



Además, los gastos de los padres, hijos dependientes del contribuyente o de la pareja en unión de hecho de la pareja, también se consideran dentro de la deducción de gastos.



Con la entrada en vigencia de la Ley de Simplificación Tributaria este año, las personas naturales con ingresos netos superiores a USD 100 000 no tienen la opción de hacer esta deducción, excepto los de salud cuando se presenten enfermedades catastróficas.



El ingreso neto se obtiene de la diferencia entre el total de ingresos menos el aporte a la seguridad social y rebajas para personas de tercera edad o con discapacidad, si es que es el caso.



Si está entre los contribuyentes que deben pagar impuesto a la renta, estas son algunas las preguntas más comunes sobre la deducción de gastos personales, según Cecilia Borja, técnica del SRI:



¿Qué se puede deducir dentro del rubro vivienda?



Se puede deducir el pago de arriendo y alícuotas, el impuesto predial, servicios básicos como luz, agua y teléfono fijo. Si está comprando una casa, solo se pueden deducir los gastos de pago de intereses de los préstamos hipotecarios, no de la cuota como tal. Solo se pueden deducir gastos de una sola vivienda.



¿Dentro del rubro arte y cultura puedo deducir clases de baile o de instrumentos musicales?



Sí se pueden deducir, siempre que en la factura de quien está dando el servicio, conste eso como actividad a la que se dedica el profesor o la entidad que da las clases.



¿Qué tipo de conciertos se pueden deducir como gastos de arte y cultura?



Cualquier tipo de concierto, de cualquier género musical, se puede deducir como gasto.



¿Las entradas al cine se pueden deducir como gastos de arte y cultura?



Sí se pueden deducir, desde el 2018, las artes cinematográficas y audiovisuales constan como actividades deducibles.



¿En los gastos de salud puedo deducir las cirugías estéticas?



Estas operaciones sí se pueden considerar en las deducciones de salud siempre que tengan que ver con el bienestar físico. Según la autoridad tributaria, se consideran gastos de salud los realizados para el bienestar físico y mental de las personas. Estas operaciones deben ser realizadas por personas con título profesional del área de la salud.



¿Los gastos en gimnasio se pueden incluir en la deducción de salud?



Según la normativa del SRI, se consideran deducibles como gastos de salud aquellos destinados a la prevención, por lo que el gasto en gimnasio también se puede contar dentro de los deducibles.



¿Se considera deducible el gasto en alimentación de las mascotas?



No se puede deducir el gasto de alimento para mascotas, solo los alimentos para consumo humano.



¿Las pensiones alimenticias se pueden deducir?



Sí se pueden de deducir los gastos por pensión alimenticia, y no solo aquellos montos que se destinan a alimentos, sino aquellos rubros que el padre o madre paguen como pensión para otras áreas como educación, salud, vivienda, vestimenta.



¿Los suplementos alimenticios y nutricionales se pueden deducir?



Sí, desde el 2012, se pueden incluir todos los gastos relacionados con la adquisición de productos naturales o artificiales que el ser humano necesite para su nutrición.



¿Se incluye dentro del rubro de vestimenta el lavado de ropa o la reparación de prendas de vestir?



No se incluye ninguno de los dos servicios. Solo se puede deducir la compra de la vestimenta.