Surgen dudas sobre fallo que condena a Iglesia chilena a indemnizar víctimas

Varias dudas sobre la veracidad de un fallo que habría condenado a la Iglesia católica chilena a pagar una millonaria indemnización a las víctimas de un influyente párroco surgieron este lunes 22 de octubre del 2018, tras declaraciones de un juez que aseguró que el fallo aún no se ha dictado.

Las propias víctimas, que este domingo, 21 de octubre, celebraron el dictamen, que según un diario local emitió la IX Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, tomaron distancia de sus primeras reacciones al publicar en Twitter que "con lo que está en juego y los poderes que involucra, nada nos sorprende a estas alturas".



Según la versión de prensa, el tribunal de alzada resolvió que el Arzobispado de Santiago deberá pagar 450 millones de pesos (unos 670.000 dólares) a James Hamilton, Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo, tres víctimas del párroco Fernando Karadima.



Los tres, que hace algunos meses fueron recibidos por el papa Francisco en El Vaticano, demandaron al arzobispado y han acusado a los cardenales Francisco Javier Errázuriz y Ricardo Ezzati, el primero arzobispo emérito de Santiago y el segundo actual titular de la archidiócesis, de encubrir los abusos de Karadima, que hace unas semanas fue expulsado del sacerdocio por el Papa.

Karadima, a quien los tribunales chilenos consideraron culpable, pero sin condenarle por estar sus delitos prescritos, fue un influyente párroco en un pudiente barrio de Santiago, formador de medio centenar de sacerdotes, de los que cinco llegaron a ser obispos.



"Nos alegramos profundamente. Ha sido un camino muy largo, lleno de dificultades y con un alto costo personal y familiar, pero ha valido la pena", dijeron en una declaración pública Cruz, Hamilton y Murillo este domingo.



"El Estado chileno se está poniendo al día a través de la justicia para que, independiente del poder de una organización, todos deben responder por sus actos", añadieron y concluyeron que el fallo "debiera marcar el fin de la impunidad en materia de abuso sexual clerical".

No obstante, en declaraciones al diario El Mercurio, este lunes, el magistrado Miguel Vásquez, presidente de la Sala que habría emitido el fallo, afirmó que el caso aún está en estudio y no ha sido votado.



"La causa está en estudio, todavía no se ha votado", aseguró y añadió que para ello los jueces se reunirán "en los próximos días".



Juan Pablo Hermosilla, abogado de las víctimas, advirtió en tanto que "nadie" ha sido notificado oficialmente del fallo, y consideró que la información difundida el domingo es fruto "de algún dato" filtrado desde los tribunales.



"Mientras no salga un fallo que esté firmado por los tres ministros (jueces) y notificado a las partes, el resto pueden ser buenas informaciones, buenos datos periodísticos, pero sólo eso", indicó en declaraciones a radio Cooperativa.

Mientras Dobra Lusic, presidenta de la Corte de Apelaciones, citó a una rueda de prensa para más tarde este mismo lunes, las víctimas publicaron un tuit en el que destacan las versiones contradictorias publicadas por la prensa.



"No sabemos lo que está ocurriendo (...) esperamos que la Corte resuelva pronto. Entonces, con esa certeza, podremos hablar", señalaron Cruz, Hamilton y Murillo en la red social.



Su demanda contra el arzobispado fue rechazada hace algún tiempo por el juez de primera instancia.



Según datos de la Fiscalía Nacional de Chile, actualmente hay 119 investigaciones en curso contra 167 personas relacionadas con la Iglesia imputadas por abusos sexuales y 178 víctimas, de las que 79 eran menores de edad al ocurrir los hechos.



En tanto, el papa Francisco ha aceptado la renuncia de siete obispos chilenos, después de que el pasado mayo los 34 obispos del país presentaron su dimisión al Pontífice, tras reconocer que habían cometido "graves errores y omisiones".