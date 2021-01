¿Las personas que se vacunaron y no estaban en primera línea accederán a la segunda dosis contra covid-19?

La semana anterior se conoció sobre la vacunación de personal que no estaba en el listado de población prioritaria o en primera línea de contagio de covid-19. A ellos se les aplicó la primera dosis contra este virus y, luego de 21 días, también recibirán la segunda. Lo explicó el titular del Ministerio de Salud Pública (MSP), Juan Carlos Zevallos, en su comparecencia en la Asamblea Nacional, este lunes 25 de enero del 2021

"La persona que fue separada es un ser humano, cometió un error, por lo que fue destituida del cargo. Pero negarles la segunda dosis sería para mí un error enorme", mencionó el titular del ramo.



En ese espacio además dio detalles sobre el plan de vacunación contra el coronavirus y respondió dudas sobre la inoculación en una clínica privada y en una casa de residencia de adultos mayores, ubicada muy cerca de este sanatorio.



“El Hospital de Los Valles es parte de la macro red de salud; tienen tanto derecho esos médicos como los que están en el IESS, Isspol, Issfa y MSP. Es un planteamiento genuino. Así hemos manejado independientemente que vengan del sector público y privado. También ese es un centro gerontológico privado, como el la Junta de Beneficencia de Guayaquil; lo mismo con el del Patronato Municipal de Quito o de Guano”.



Al gerentológico ubicado frente al Hospital de los Valles fueron las brigadas de vacunación del Hospital Pablo Arturo Suárez (HPAS). Lo hicieron -dijo el ministro Zevallos- porque son parte de los funcionarios capacitados para ello.



“A más de 2 000 personas se les capacitó para el manejo de la cadena de frío y su composición (...) En el Hospital de Los Valles y el centro gerontológico se utilizaron las brigadas del HPAS”, reconoció.



Además, habló sobre los costos de las fórmulas y los convenios de confidencialidad que tienen con los proveedores. Zevallos señaló que los costos no se pueden detallar con exactitud, debido a los acuerdos con los proveedores. “Los precios van a variar, según la compañía. Con Pfizer van entre USD 15 y 25; AstraZeneca aún no se sabe”.

El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, dijo que la Agencia de Control (Arcsa) hará la farmacovigilancia o el seguimiento a personas vacunadas contra #covid19. Señala que el plan de vacunación no es rígido, en su comparecencia en la Asamblea



Vía: @valeherediatorr pic.twitter.com/UNWFCTbnTx — El Comercio (@elcomerciocom) January 25, 2021

En su comparecencia, el titular del MSP indicó que se prevé la entrega de un documento masivo o llamado pasaporte universal de vacunación. Aún no está definido, pero se trabaja en ello. “Con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se ha hablado para que todos los países de Latinoamérica tengan y permitan la migración”.



Otro tema que resaltó Zevallos es que las personas que se colocaron la vacuna contra la influenza no pueden aplicarse la de covid-19 de forma inmediata. Deben pasar 28 días para la administración de la mencionada. Esto, debido a que “puede haber un problema de complejidad entre ambas”.

La administración de las dosis contra la influenza arrancó en este mes en centros privados. Sin embargo, el Ministerio adquirió 4,8 millones de fórmulas para la población vulnerable; se conoce que aún no comienza la inoculación en los públicos.