En zonas rurales de Manabí se estaría usando Ivermectina, un medicamento antiparasitario, contra el covid-19

A través de las redes sociales se denuncia que, en ciertas zonas rurales de Manabí, la ciudadanía se está inyectando Ivermectina contra el covid-19, un medicamento antiparasitario usado pricipalmente en animales.

Médicos y veterinarios recomiendan no administrarse el fármaco, pues aún no hay estudios que avalen su eficacia contra el coronavirus. Además, que su uso en humanos debe ser en bajas dosis y siempre bajo la vigilancia de un especialista.



Un video que circula en Twitter, donde se ve como se inyecta a un hombre, ha sido evaluado por el veterinario Luis Chávez Aguayo, quien revela los efectos que causa este medicamento en seres humanos. Dolor estomacal, diarreas, baja de presión, taquicardia, incluso lesiones hepáticas, dijo el experto.



Marcos Pinargote, médico cirujano, asegura que las personas que se están inyectando este medicamento lo hacen por desconocimiento, por lo que siempre es recomendable acudir a un centro de salud u hospital antes de ingerir un fármaco. "Pedimos a la ciudadanía no insistir en la automedicación"; dijo.



En Twitter, la asambleísta Cristina Reyes hizo un llamado a las autoridades de salud para que investiguen el caso y así evitar una tragedia.





¿Qué es la Ivermectina?





La FDA (Agencia de Medicamentos y Alimentación de Estados Unidos) explica que el fármaco Ivermectina en tabletas está aprobado para su uso en personas para el tratamiento de algunos gusanos parásitos (estrongiloidiasis intestinal y oncocercosis). Mientras que sus formulaciones tópicas están aprobadas para uso humano, solo con receta médica para el tratamiento de parásitos externos, como piojos y afecciones de la piel como la rosácea.

Asimismo, está aprobado por la FDA para su uso en animales para la prevención de la enfermedad del gusano del corazón y para el tratamiento de ciertos parásitos internos y externos en varias especies de animales. La Ivermectina inyectable es de uso animal, aclaran.



Las autoridades estadounidenses aseguran que están inquietas por la salud de los consumidores que puedan automedicarse al tomar productos de ivermectina destinados a animales, pensando que pueden ser un sustituto de la ivermectina direccionada a seres humanos. “Las personas nunca deben tomar medicamentos animales, ya que la FDA solo ha evaluado su seguridad y efectividad en las especies animales particulares para las que están etiquetados. Estos medicamentos destinados a animales pueden causar daños graves en las personas”, precisó la FDA en su sitio web.