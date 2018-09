Trump pone en duda gravedad de la agresión imputada al juez Kavanaugh 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente Donald Trump reiteró este viernes, 21 de septiembre del 2018, el apoyo a su candidato para la Corte Suprema de Estados Unidos, el juez Brett Kavanaugh, cuestionado por acusaciones de agresión sexual, y objetó el testimonio de la académica Christine Blasey Ford, que denunció los abusos.

“Yo no tengo ninguna duda de que si el ataque contra la doctora Ford fue tan terrible como ella cuenta, entonces se habrían presentado cargos de manera inmediata con las autoridades locales encargadas del cumplimiento de la ley”, escribió el mandatario estadounidense en su cuenta de Twitter.



“¡Pido que ella traiga estos cargos para que podamos saber la fecha, la hora y el lugar!”, dijo Trump.



Hasta la denuncia, Kavanaugh, un juez de tendencia conservadora, parecía encaminado a ser confirmado para ese cargo vitalicio.



Pero estas acusaciones que se remontan a la década de 1980 amenazan con hacer descarrilar la confirmación del magistrado, centro de una intensa batalla política a pocas semanas de las elecciones de medio término.



“El juez Brett Kavanaugh es un buen hombre, con una reputación intachable, que está siendo atacado por políticos radicales de izquierda que no quieren saber las respuestas, lo único que quieren es destruir y retrasar. No les importan los hechos. Yo tengo que lidiar con esto cada día en D.C. (Washington)”, dijo Trump.



La llegada de Kavanaugh a la Corte Suprema colocaría a los jueces progresistas o moderados en minoría durante muchos años en el tribunal, una jurisdicción que dirime cuestiones fundamentales de la sociedad estadounidense, como el derecho al aborto, a portar armas de fuego y los derechos de las minorías.