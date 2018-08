Trump condena 'todo tipo de racismo' a un año de disturbios en Charlottesville

LEA TAMBIÉN

El presidente estadounidense Donald Trump expresó este sábado, 11 de agosto del 2018, su condena a todo tipo de racismo, en una jornada en que se conmemora el aniversario de los mortales disturbios en Charlottesville, Virginia, provocados tras una marcha organizada por grupos neonazis.

“Los disturbios en Charlottesville de hace un año causaron muertes insensatas y división”, escribió Trump en su cuenta de Twitter, quien fue ampliamente criticado el año pasado por no haber nunca condenado claramente a los manifestantes neonazis tras los incidentes de agosto de 2017.



“Debemos estar unidos como nación. Condeno todo tipo de racismo y actos de violencia. Paz para todos los estadounidenses”, añadió en su mensaje, lanzado en momentos en que los neonazis tienen previsto manifestarse el domingo frente a la Casa Blanca.



Hace un año, la red ultraconservadora “United the Right” obtuvo una autorización para organizar una concentración en Charlottesville para protestar contra un proyecto de la alcaldía de retirar una estatua del general confederado Robert E. Lee.



Al culminar la marcha se desencadenaron choques entre los supremacistas blancos y contra-manifestantes.



Un simpatizante neonazi embistió con su automóvil a los manifestantes antirracistas, matando a una mujer de 32 años, Heather Heyer, y dejando 19 heridos.



Al cumplirse el primer aniversario de esos hechos, la red 'Unite the Right' prevé una nueva concentración para este domingo, pero esta vez en Washington, en los alrededores de la Casa Blanca.



Los contra-manifestantes tienen previsto por su lado reunirse en la plaza Lafayette, ubicada frente a la residencia presidencial.



Un importante dispositivo policial será puesto en marcha, principalmente para impedir que los dos grupos entren en contacto.



En Charlottesville, las autoridades han tomado importantes medidas de seguridad, tras haber quedado desbordadas durante los disturbios del 12 de agosto de 2017.