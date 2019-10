Trump dice que turcos y kurdos deben 'resolver la situación' tras retiro de EE.UU. de frontera siria

LEA TAMBIÉN

El presidente Donald Trump justificó el lunes 7 de octubre del 2019 su decisión de retirar las tropas estadounidenses de la frontera de Siria y Turquía diciendo que le corresponde a la región “resolver la situación” y que su país debe salir de “ridículas guerras sin fin”.

“Turquía, Europa, Siria, Irán, Irak, Rusia y los kurdos ahora tendrán que resolver la situación y lo que quieren hacer con los combatientes del ISIS capturados en su 'vecindario'” , tuiteó Trump en referencia al grupo Estados Islámico.



“ Ya es hora de que salgamos de estas ridículas Guerras sin fin, muchas de ellas tribales, y que traigamos a nuestros soldados a casa. Lucharemos donde sea en nuestro beneficio, y solo lucharemos para ganar”.



Ayer 6 de octubre, la Casa Blanca dijo que las tropas estadounidense en el norte de Siria se alejarán de la frontera con Turquía y no apoyarán la “largamente planeada” operación de Ankara en ese país.



“Turquía pondrá pronto en marcha su largamente planeada operación en el norte del Siria. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no apoyarán ni se involucrarán en la operación”, decía un comunicado de la Casa Blanca.



“Las fuerzas de Estados Unidos, tras derrotar al” califato “ territorial del EI Estado Islámico ya no estarán más en el área inmediata”, añadió la nota emitida tras una conversación telefónica del presidente de Estados Unidos Donald Trump con su contraparte Recep Tayyip Erdogan de Turquía.