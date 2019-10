Donald Trump dice que aún un ‘pequeño número’ de tropas estadounidenses permanece en Siria

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes 21 de octubre del 2019 que un “pequeño número” de tropas estadounidenses permanecen en Siria, en tanto la mayoría abandonó el noreste del país como estaba previsto.

En declaraciones en una reunión de gabinete, Trump dijo que el “pequeño número” de tropas estadounidenses que queda en Siria se encuentra en “una parte totalmente diferente” del país, cerca de la frontera con Jordania e Israel.



Dijo que otro grupo desplegado aún en territorio sirio “aseguraba el petróleo”, en alusión a los campos petroleros que Estados Unidos espera evitar que caigan en manos de combatientes yihadistas.



Más allá de eso, las tropas estadounidenses están “saliendo muy bien” de Siria, señaló el presidente.



El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, dijo más temprano en Kabul que la retirada de Estados Unidos tomaría “semanas, no días”.



“Tenemos tropas en ciudades del noreste de Siria que se encuentran al lado de los campos petroleros. Las tropas en esas ciudades no están en la fase actual de retirada”, explicó.



Estados Unidos anunció la retirada de 1 000 soldados estadounidenses desplegados en el noreste de Siria el 13 de octubre del 2019, el quinto día de la ofensiva de Turquía contra la milicia kurda de las Unidades de Protección Popular (YPG, por sus siglas en inglés), aliados de Washington que Ankara considera sin embargo un grupo terrorista.



El 7 de octubre, Trump anunció la retirada de soldados estadounidenses de la frontera turca en el norte de Siria, allanando la vía para el ataque de Turquía contra las fuerzas kurdas. La ofensiva se detuvo el jueves por un alto el fuego negociado por Washington.

“Si Turquía se porta mal (...) le aplicaremos aranceles del demonio a sus productos”, afirmó Trump.