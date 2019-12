Trump regresa a EE.UU. y cancela la rueda de prensa final de la OTAN

LEA TAMBIÉN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó hoy, 4 de diciembre del 2019, que regresa a su país una vez concluidas sus reuniones bilaterales en la cumbre de la OTAN en Watford, al noroeste de Londres, y que no ofrecerá la rueda de prensa final, según señaló en su cuenta de la red social Twitter, después de que anticipara esta posibilidad en unas declaraciones a los medios durante su encuentro con la canciller alemana, Angela Merkel.

Trump ha cancelado su comparecencia ante la prensa tras calificar al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, de ser una persona con "dos caras" y de acusarle de no contribuir lo suficiente a las arcas de la Alianza Atlántica.



"Cuando las reuniones estén hoy terminadas, voy a volver a Washington. No haremos la rueda de prensa al terminar la OTAN porque ya hemos hecho muchas en los últimos dos días. Buen viaje a todos!", tuiteó Trump.



Trump criticó a Trudeau después de que circulase por internet un vídeo grabado durante la recepción de anoche en el palacio de Buckingham, en el que se ve al primer ministro canadiense y a otros líderes burlándose del presidente y de sus largas ruedas de prensa.



"Bueno, él tiene dos caras (...) es un tipo agradable. Lo encuentro agradable pero la verdad es que le he llamado (la atención) por el hecho de que no está pagando el 2% (del PIB a la OTAN) e imagino que no está muy contento por eso", afirmó Trump.



El vídeo muestra a Trudeau; al primer ministro británico, Boris Johnson; al presidente francés, Emmanuel Macron, y a la princesa Ana, hija de la reina Isabel II de Inglaterra, aparentemente burlándose de Trump.



El canal canadiense CBC News puso en Twitter una versión editada de una grabación de la velada ofrecida por Isabel II atribuida al "pool" que capta las imágenes de los mandatarios, que ha sido visualizada ya por mas de cuatro millones de personas.



Trump reiteró en Twitter que la OTAN ha hecho "grandes progresos" en los últimos tres años pues "muchos han decidido pagar "USD 130 000 millones más al año y, para 2024, la cifra será de USD 400 000 millones. "La OTAN será más rica y más fuerte como nunca antes", concluyó.