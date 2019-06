Donald Trump niega violación y dice que la acusadora ‘no es su tipo’

LEA TAMBIÉN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó las acusaciones de violación de la escritora E. Jean Carroll, de la que aseguró no es "su tipo", en una entrevista que publica este martes, 25 de junio del 2019, en su edición impresa el periódico The Hill.

Carroll, de 75 años, ha dicho en varias entrevistas desde el pasado 21 de junio que a mediados de la década de 1990 Trump se aproximó a ella en una tienda y, después de algunas bromas, la arrinconó en un probador de ropas y la violó.



"Es todo mentira", dijo Trump, de 73 años, a The Hill, y al tiempo que aseguró que no sabe nada de "esta mujer", dijo que "es terrible que la gente pueda hacer declaraciones como ésa".



"Lo digo con todo respeto: número uno, ella no es mi tipo. Número dos, eso jamás ocurrió", añadió el presidente durante la entrevista, realizada el 24 de junio en su despacho en la Casa Blanca.

Trump fiercely denies sexual assault allegation from E. Jean Carroll: "She's not my type" https://t.co/omc5HiEmJN pic.twitter.com/VBNs7hbjdq — The Hill (@thehill) 25 de junio de 2019



Enterada de las declaraciones del presidente, Carroll dijo a la cadena CNN que Trump siempre ha rechazado todas las alegaciones de mujeres que lo han acusado de conducta sexual inapropiada.

"Él lo niega, le da vuelta, amenaza y ataca", dijo Carroll.



Desde que Trump comenzó su campaña presidencial en 2015, una veintena de mujeres lo han acusado de diferentes casos de conducta sexual inapropiada supuestamente ocurridas a lo largo de décadas.



Pocos días antes de su elección, en noviembre de 2016, salió a la luz pública la grabación de un diálogo en el cual Trump se jactaba de besar a las mujeres por la fuerza y de manosear sus genitales.



"Cuando eres una celebridad te dejan hacer lo que quieras, puedes hacer lo que quieras (...). Puedes hacer de todo", aseguraba Trump en la grabación, registrada antes del rodaje del programa Access Hollywood, grabado en 2005.

El ahora presidente ha rechazado todas esas acusaciones y la Casa Blanca insiste en que las mujeres mienten.



Según asegura en un libro que Carroll publicará pronto y que en parte publicó la semana pasada The New York Magazine, la mujer se encontró con Trump en la tienda Bergdorf Goodman de Nueva York, y él le pidió consejos para la compra de un obsequio para una dama.



Después de sugerirle una cartera de mano o un sombrero, según Carroll, Trump puso su atención en la lencería y ambos intercambiaron bromas sobre quién debería probarse las prendas.



Ambos fueron a los probadores y, siempre de acuerdo con el relato de Carroll, Trump la empujó contra una pared, la besó, le bajó la ropa interior y la violó.



Según la escritora, ella ofreció resistencia y tras un incidente que duró menos de tres minutos, salió corriendo del probador. La mujer dijo que hasta ahora no había hablado públicamente del asunto por temor a las represalias y a que se desmienta su cargo.