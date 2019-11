Donald Trump saca 'músculo' ante los buenos datos económicos

LEA TAMBIÉN

El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, colgó este miércoles 27 de noviembre del 2019 un montaje fotográfico en la red social Twitter en el que se ve su rostro sobre el cuerpo de un boxeador fornido, tras el anuncio de los buenos datos económicos en el país.

En la imagen se ve la cara de Trump sobre un cuerpo de boxeador musculoso, laureado con un cinturón de campeón, con los colores blanco, rojo y azul, los de la bandera del país; y con guantes.



El Gobierno de EE.UU. informó este miércoles de que el PIB creció a un ritmo anual del 2,1% entre julio y septiembre, esto es, dos décimas más que lo calculado anteriormente y una décima por encima del incremento registrado en el trimestre anterior.



Desde el final de la Gran Recesión, en julio de 2009, la actividad económica estadounidense ha crecido sin pausas y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que calcula el incremento de este año en un 2,4%, ha situado las perspectivas para 2020 en un 2,1%.



No es la primera vez que Trump publica tuits de este estilo desde que llegó a la Presidencia en 2017.

Yo ya no sé si el fake soy yo o es él. https://t.co/KM08Ntle26 — Donald Trump 🇺🇸 ᶠᵃᵏᵉ (@magnateUSA) November 27, 2019



En abril de este año recurrió a la popular serie 'Game of Thrones' para pavonearse en Twitter por las declaraciones del fiscal general, William Barr, quien dijo que la investigación de la llamada trama rusa para averiguar si hubo injerencia de Moscú en la campaña para los comicios de 2016 no había hallado pruebas en su contra.

En esa ocasión, Trump publicó su tuit como un montaje que imitaba la estética -incluida la tipografía- de la popular serie que el pasado domingo 24 de noviembre del 2019 comenzó su última temporada.



En aquella imagen, se podría apreciar al presidente, de espaldas, mirando un horizonte invisible por la niebla.



No era la primera vez que Trump hacía referencia a 'Game of Thrones', ya que anteriormente había empleado un montaje similar para advertir a Irán de la inminente imposición de sanciones.



En ese tuit se leía "Se acercan las sanciones", parafraseando 'Winter is coming' ("se acerca el invierno") que tantas veces han pronunciado los personajes de la serie.