Trump ordena investigación adicional del FBI sobre el juez Kavanaugh

Bajo una creciente presión dentro de las filas republicanas, Donald Trump ordenó el viernes 28 de septiembre del 2018 una investigación del FBI sobre su candidato a la Corte Suprema de Estados Unidos, acusado de agresión sexual, aplazando una esperada votación del Senado sobre la confirmación del juez Brett Kavanaugh.

El magistrado conservador aceptó cooperar con la investigación, en una semana en la que su nominación a la más alta instancia jurídica estadounidense ha estado rodeada de una intensa controversia.



Esta decisión marca un fin, tras un día de intensa lucha y giros en el Capitolio alrededor de la confirmación del juez Kavanaugh, de 53 años, y deja su ingreso a la corte más alta del país sumido la incertidumbre.



Los demócratas habían pedido la investigación del FBI sobre los cargos de Christine Blasey Ford, de 51 años, quien dice que Kavanaugh trató de violarla cuando ambos eran estudiantes de secundaria en 1982.



Su desgarrador testimonio ante los senadores conmovió a gran parte de los estadounidenses el jueves, mientras que otros tomaron partido del juez, en un país profundamente polarizado. Brett Kavanaugh negó categóricamente todos los cargos en su contra.



“He ordenado al FBI que realice una investigación complementaria para actualizar el expediente del juez Kavanaugh. Tal como lo solicitó el Senado, esta actualización debe ser de un alcance limitado y debe completarse en menos de una semana”, dijo Trump en un comunicado.



Las investigaciones serán “limitadas a cargos plausibles” presentados contra el juez conservador, anunció la Comisión Judicial del Senado.



Finalmente fue un senador republicano clave para el voto, Jeff Flake, quien logró forzar la apertura de una investigación.



Los republicanos tienen una mayoría en el Senado de 51 escaños, frente a 49 escaños demócratas, por lo que cualquier baja es crítica.



Pero Jeff Flake, un senador moderado y muy crítico de Donald Trump, pareció en la tarde condicionar su voto final a favor de Kavanaugh a que antes se desarrolle esta investigación.



Más temprano el viernes, Kavanaugh recibió la luz verde del Comité Judicial del Senado, cuyos 21 miembros votaron estrictamente de acuerdo a su afiliación política -los 11 republicanos a favor y los 10 demócratas en contra- para recomendarlo a la votación plenaria de la Cámara alta del Congreso.



Pero antes de votar “sí” , el republicano demandó la apertura de una investigación.



“Este país está siendo destrozado” dijo Flake. “Y tenemos que asegurarnos de que sigamos el debido proceso aquí”, agregó.



Lo que está en juego es crucial. Bajo el cargo de varias acusaciones de agresión sexual pero también profundamente enraizado en la derecha, Kavanaugh podría inclinar el lado conservador de la Corte Suprema, cuyos jueces están nombrados de por vida.



Ahora corresponde al líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, decidir el cronograma.



El voto de la Comisión se llevó a cabo en medio de un clima extraordinario de fuertes tensiones políticas y emociones. Furiosos, varios demócratas salieron de la sala, en señal de protesta.



El Senado tiene la palabra final sobre los nombramientos presidenciales para la Corte Suprema, que decide sobre los temas sociales más complejos, como el derecho al aborto, el matrimonio del mismo sexo y la regulación de las armas de fuego.



Hay un gran suspenso por el voto de un puñado de senadores que podrían dar un puntapié a la confirmación de Brett Kavanaugh.



Entre ellos está Flake que había anunciado el viernes por la mañana que votaría sí, antes de ser atacado en los pasillos del Senado por mujeres indignadas.



“Me estás diciendo que mi agresión no cuenta, que lo que me pasó no cuenta y que dejas que las personas que hacen estas cosas lleguen al poder ” , dijo una de ellas, mientras que docenas de manifestantes también se reunieron en la Corte Suprema.



Visiblemente afectado, y después de las reuniones con sus compañeros demócratas y republicanos, finalmente pidió que el voto final se retrase hasta que se realice una investigación policial sobre las acusaciones contra el juez.

Por el lado de los demócratas, Joe Donnelly, un senador elegido en tierras a favor de Trump en Indiana y jugándose una difícil reelección, anunció el viernes que votará en contra de Brett Kavanaugh.