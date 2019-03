Donald Trump busca eliminar el sistema de salud 'Obamacare' ante la justicia de EE.UU.

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El gobierno de Donald Trump prometió el martes 26 de marzo del 2019 desmantelar el 'Obamacare', el emblemático sistema de salud creado por su predecesor, incluyendo una petición a la justicia para que se lo declare inconstitucional.

Kellyanne Conway, una asesora cercana del presidente republicano, dijo a periodistas que este sistema que combina coberturas públicas y privadas fue un fracaso. “Para los estadounidenses, no fue un elixir mágico”, expresó.



El departamento de Justicia anunció el lunes que apoya la posición de un juez de Texas, Reed O'Connor, quien en diciembre declaró inconstitucional el sistema impuesto por el expresidente demócrata Barack Obama (2009-2017).



Su sentencia, que siguió a una demanda de varios estados conservadores, está actualmente suspendida debido a una apelación. Y, con toda probabilidad, el caso llegará ante la Corte Suprema.



La administración de Trump está tratando de obtener en los tribunales una derogación del “Obamacare”, la cual no prosperó en el Congreso. El 28 de julio de 2018, el fallecido senador republicano John McCain emitió un voto decisivo en el Senado para derrotar el plan del presidente estadounidense.



El “Obamacare”, también conocido como Ley de Asistencia Asequible (ACA, por sus siglas en inglés) , es una de las reformas más ambiciosas en la historia del sistema de salud estadounidense.



La idea del sistema era obligar a los estadounidenses a suscribirse a seguros, so pena de multas económicas y, al mismo tiempo obligar a las aseguradoras a aceptar a todos los clientes potenciales, incluyendo aquellos con enfermedades preexistentes.



Gracias al programa, decenas de millones de estadounidenses pudieron acceder a un seguro de salud en un país donde el costo de las prestaciones médicas es extremadamente alto.



Pero los republicanos vieron desde el principio la obligación de tener un seguro como un abuso de poder por parte del gobierno. Y lograron, en el Congreso, eliminar las multas financieras por este motivo.



La cobertura obligatoria “no es Estados Unidos” , dijo Conway el martes. La salud “es uno de los aspectos más íntimos de nuestras vidas", afirmó.



Pero agregó que cualquier nuevo sistema debería proteger el acceso a los seguros para las personas con antecedentes médicos.



Donald Trump aseguró que los republicanos estaban trabajando en alternativas al “Obamacare”. “El Partido Republicano se convertirá en el partido de la salud. Esté atento”, dijo el martes mientras visitaba a los congresistas en el Capitolio.



Los demócratas, por su parte, han expresado su descontento, con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, prometiendo luchar “incansablemente” para defender el sistema de salud.



El seguro de salud figura como uno de los temas más desarrollados por los candidatos demócratas a las presidenciales de 2020.