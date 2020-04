Donald Trump adopta un estilo más grave ante la crisis del covid-19

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente Donald Trump optó por un tono mucho más grave del que había mostrado hasta ahora para abordar las preocupantes cifras del covid-19 en Estados Unidos.

Con el rostro sombrío y con la ayuda de gráficos poco alentadores, el mandatrio republicano contradijo sus declaraciones pasadas sobre la pandemia y ofreció un frío retrato de lo que va a vivir su país en las próximas semanas: un aumento exponencial del número de casos y de muertos por el coronavirus.



En su rueda de prensa, Trump, que apareció rodeado de Anthony Fauci y Deborah Birx, sus dos principales asesores científicos en la gestión de la pandemia, trató de aparecer como un dirigente unificador frente a la tragedia nacional.



“Nuestro país se enfrenta a un desafío sin precedentes en su historia”, declaró, y llamó a los estadounidenses a “hacer sacrificios” en el periodo “muy doloroso” que les va a tocar vivir.



El repentino cambio de tono del presidente suscita dudas sobre si será capaz de mantener esa actitud o si retomará rápidamente sus declaraciones de campaña o sus ataques contra los gobernadores que no coinciden con sus decisiones sobre la crisis.



La respuesta se verá en los próximos días o semanas, pero la transformación, temporal o no, ha sido espectacular.



“Es una gripe estacional, es como una gripe estacional”, declaró Trump el 27 de febrero en rueda de prensa. “No es una gripe estacional”, dijo el martes desde el mismo atril. “Es algo cruel”.



Para David Axelrod, exasesor del demócrata Barack Obama, aunque haya cambiado de mensaje, “eso no borra el hecho de que el presidente minimizó la amenaza de forma flagrante durante semanas cruciales”.



“La muerte en todas partes”



El análisis de la actitud del 45° presidente estadounidense ante la pandemia muestra que hubo otros cambios repentinos.



Como el 11 de marzo, cuando anunció, durante un discurso solemne pero confuso, el cierre de las fronteras a todos los viajeros procedentes de Europa, salvo los estadounidenses.



O el 13 de marzo, cuando declaró el estado de emergencia nacional desde los jardines de la Casa Blanca.



Pero en esas ocasiones, el mandatario no tardó en volver a su comportamiento habitual, con fanfarronadas que irritaron incluso a algunos de sus correligionarios republicanos.



El lunes 30 de marzo, el presentador de radio Mike Francesa, una figura del deporte estadounidense y gran seguidor del presidente, mostró en antena su enfado con él.



“Actúe, ¡envíe el material ahí donde se necesite y los soldados ahí donde sean útiles!”, dijo Francesa en un mensaje para Trump. “¡Tome conciencia de la gravedad de la crisis y actúe en consecuencia!”.



El martes 31 de marzo, el presidente mostró un cuadro preocupante de la amenaza sanitaria que se cierne sobre Estados Unidos, e insistió sobre la importancia que han tenido las medidas de distanciamiento social en el país.



Sin ellas, “habrían visto a gente morir en los aviones. Habrían visto a gente morir en los vestíbulos de los hoteles. Habría visto a gente morir en todas partes”.



La Casa Blanca cree que la covid-19 podría causar entre 100 000 y 240 000 muertos si se respetan las restricciones actuales, frente a entre 1,5 millones y 2,2 millones sin ninguna medida.



El coronavirus dejó más de 190 000 casos en Estados Unidos y más de 4 000 muertos.



“Más estadounidenses perdieron la vida por culpa de la covid-19 que en Afganistán o durante los atentados del 11 de septiembre”, recordó Richard Haass, presidente de la oenegé Council on Foreign Relations, especializada en la política exterior de Estados Unidos.



“En los próximos días, será más que en Iraq. Y en las próximas semanas, será más que en los tres juntos”, añadió.



En otro apunte histórico, el New York Times señaló que, si se confirman las previsiones, el coronavirus matará a más estadounidenses durante el mandato de Trump que las guerras de Corea y de Vietnam durante las presidencias de Harry Truman, Dwight Eisenhower, John F. Kennedy, Lyndon Johnson y Richard Nixon.