Ciudadanos, llamados a donar sangre durante la emergencia por el covid-19

Por la emergencia nacional que afronta el país, debido al covid-19, la donación voluntaria de sangre cayó. Así lo informó la Cruz Roja Ecuatoriana.

Las pintas con las que su banco de sangre cuenta -dijo la gerente del hemocentro nacional, Mónica Pesántez- cubrirán solo emergencias.



El ‘stock’ disponible hasta el martes 17 de marzo del 2020 alcanzaba para cubrir ese tipo de atenciones solo hasta ayer. Por ello, la Cruz Roja emprendió campañas. Hubo una donación en la Escuela Superior de Policía de Quito.



150 donantes acudieron hasta el mediodía, de ayer, 19 de marzo. Pesántez señaló que hoy esperan llegar a 500. Desde el martes hasta ayer receptaron 188 concentrados de glóbulos rojos ORH+, los más demandados.



Lo mismo se hará en los próximos días con municipios, urbanizaciones y otros.



Desde la Cruz Roja se recordó que hasta la fecha no hay evidencia de que el covid-19 se transmita por una transfusión de sangre. “La donación es un proceso seguro, en el que únicamente participan profesionales de la salud que conocen medidas de precaución”.



Los materiales utilizados en el proceso -explicó la entidad- son desechables y de un solo uso. Asimismo, los espacios habilitados para el proceso son alejados de los que atienden enfermedades.



Además recordaron que quienes donan son personas con un buen estado de salud, que no presentan síntomas de coronavirus, no han viajado a zonas de riesgo, ni han estado en contacto con casos confirmados.



Por la contingencia, la selección de donantes es estricta. La Organización Mundial de la Salud (OMS) dispone que el donante tenga de 18 a 65 años, pese más de 50 kg y esté sano.



Para la donación se pregunta al donante si estuvo en Guayaquil, que en Ecuador es la ciudad con mayor número de casos positivos.



El estado de excepción decretado en el país y la disposición de quedarse en casa no impide donar, ya que la Cruz Roja tiene un servicio a domicilio, tanto en la capital como en el Puerto Principal.



Las personas de Quito interesadas en donar pueden comunicarse al 0992717486. Y en Guayaquil al 0981223888. Por ese medio pueden solicitar una visita del personal.



Otras alternativa para donantes es el banco de sangre del Hospital Carlos Andrade Marín, del Seguro Social. Los interesados pueden dirigirse, con la responsabilidad y las precauciones que amerita la emergencia, por consulta externa, al primer piso.



Además existe un llamado a donar plaquetas, ya que la Costa del país vive una emergencia por dengue, por lo que se requieren donantes a diario.