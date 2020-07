Dominicanos eligen presidente entre explosión de contagios de covid-19

LEA TAMBIÉN

Con mascarillas y guardando dos metros de distancia, los votantes de República Dominicana eligen este domingo 5 de julio del 2020 presidente entre una explosión de contagios de covid-19, unos comicios que podrían desplazar del poder al centroizquierdista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por primera vez en 16 años.

No se han visto mayores aglomeraciones en los centros electorales de la isla caribeña, donde ciudadanos como Maribel Román esperaban su turno.



“(El proceso es) bastante fluido y muy bien organizado. La verdad no me lo esperaba”, dijo esta asesora de negocios de 47 años que considera que las votaciones serán un “exito ” pese a los temores por el nuevo coronavirus.



Dominicana rompió este domingo otro récord de número de contagios diarios, con 1 241 nuevos casos confirmados en las últimas 24 horas, según la autoridad sanitaria. El país registra en total 37 425 contagios y 794 muertes por el covid-19.



El sábado, la cifra de casos diarios había superado por primera ocasión el millar.



“Respetando el distanciamiento social, ejerzan durante el día de hoy su derecho al voto”, llamó el presidente de la Junta Central Electoral (JCE) , Julio César Castaños, al dar inicio formal a los comicios con la apertura de las mesas electorales a las 07:00 locales (11:00 GMT) .



A media mañana, la JCE pidió mantener una distancia de dos metros para reducir probabilidades de contagio.



Los colegios electorales se mantendrán abiertos hasta las 17:00 (21:00 GMT) .



Un total de 7,5 millones de dominicanos están llamados a elegir presidente, vicepresidente, 32 senadores, 190 diputados y 20 representantes en el Parlamento Centroamericano. Cerca de 600 000 votantes (7,9% del padrón electoral) están habilitados en el exterior.



El ente electoral no ha informado sobre una hora estipulada para la entrega de resultados de unas elecciones inicialmente previstas para el 17 de mayo, pero que fueron pospuestas debido a la pandemia.



Votar 'con el corazón'



El opositor Luis Abinader, recientemente recuperado de la covid-19, y el candidato oficialista Gonzalo Castillo son los favoritos entre los seis candidatos que compiten por la presidencia.



Abinader fue el primero en sufragar. “Hoy en la noche yo seré el presidente de todos los dominicanos”, aseguró el empresario de 52 años.



Momentos después votó Castillo, de 59 años y aspirante por el PLD del presidente, Danilo Medina, que recomendó a los electores “que voten con el corazón”.



Las principales encuestas en camino a las votaciones proyectaban como triunfador a Abinader, postulado por el socialdemócrata Partido Revolucionario Moderno (PRM), sobre Castillo, aunque no necesariamente con el 51% de los votos requerido para ser proclamado en primera vuelta. Una eventual segunda vuelta se haría el 26 de julio.



Compiten otros cuatro candidatos: el expresidente Leonel Fernández (1996-2000, 2004-2008 y 2008-2012) , por Fuerza del Pueblo, un movimiento propio que fundó tras romper con el PLD, así como Guillermo Moreno, Ismael Reyes y Juan Cohen, que lo hacen por otras agrupaciones políticas minoritarias.



“Vamos a recibir el apoyo del pueblo”, declaró a los medios Fernández, acompañado de uno de sus hijos, tras votar.



'Evitar las aglomeraciones'



El jefe de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), Eduardo Frei, llamó a votar “desde temprano para evitar las aglomeraciones ”



Frei, expresidente chileno (1994-2000) , no podrá estar presente en República Dominicana este domingo debido a las restricciones para viajar que ha causado la pandemia y seguirá los comicios a distancia,. La OEA tiene un equipo de 67 personas en la isla.



Las elecciones dominicanas son supervisadas por 151 observadores internacionales.



Las autoridades electorales desplegaron protocolos sanitarios especiales para higienizar frecuentemente las instalaciones y llamaron a usar barbijos.



Ello después de que la covid-19 cambiara la dinámica típica de una campaña electoral en el país. La declaratoria de emergencia nacional por el nuevo coronavirus, que estuvo vigente hasta el 30 de junio pasado, evitó grandes mítines políticos.



Una vez terminado el estado de excepción, el gobierno de Medina permitió encuentros de los candidatos con cientos de seguidores en el cierre de campaña.



La economía dominicana, que ha acumulado siete años de crecimiento en torno al 5% anual, enfrenta el reto de retomar ese dinamismo una vez pase la pandemia. La covid-19 ha afectado una de sus principales fuentes de ingresos: el turismo (8% del PIB) . El país mantuvo cerradas fronteras entre el 20 de marzo y el 30 de junio para frenar la propagación de la enfermedad.



En abril, el PIB dominicano registró una contracción de 29,8% sobre igual mes de 2019 debido al impacto de las medidas de confinamiento.