El dólar trajo beneficios a Ecuador, pero aún hay tarea

El comportamiento de la economía ecuatoriana durante la dolarización se analizó en el foro '20 años de dolarización: lecciones y desafíos', organizado por el Banco Central del Ecuador y diario EL COMERCIO.

El evento, que se celebró este miércoles 8 de enero del 2020 en el auditorio del BCE, se inició con la intervención de Marco Naranjo, catedrático en Economía, quien analizó los hechos que derivaron en la dolarización y las mejoras que esta decisión trajo para la estabilidad económica del país.



“La dolarización se hizo después de un deterioro económico brutal”, subrayó Naranjo, para quien esta fue la política económica más importante que tomó el Ecuador en toda su historia.



Ese deterioro, explicó el académico, llevó a que las personas comenzaran a cambiar sus ahorros a la moneda americana para protegerse, como ocurre actualmente en Argentina y Venezuela.



Tras la dolarización, “la evolución de la economía ha sido muy positiva; en 20 años solo se han registrado dos años con crecimiento negativo”, evaluó Naranjo.



A su intervención, le siguió la de Daniel Legarda, presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), quien recalcó que la política económica ha sido incompatible con la dolarización.



Para el representante de los exportadores esto se refleja en algunos indicadores como, por ejemplo, que durante la dolarización las exportaciones no petroleras no han logrado superar el 11% de participación en el producto interno bruto (PIB).



Verónica Artola, gerenta del Banco Central, explicó el papel que ha jugado la entidad en estos 20 años: “El BCE es el custodio de la dolarización”.



Además comentó algunos de los logros alcanzados en este período, como la baja inflación. “Si bien en estos últimos años hemos tenido períodos de deflación que hay que analizar porque tampoco es sano para una economía; tener una inflación baja permite a los ecuatorianos ahorrar, consumir y tener seguridad en nuestra moneda”.



También recordó que se ha alcanzado la tasa de crecimiento más alta del PIB. Sin embargo, reconoció que “el país no puede seguir dependiendo del endeudamiento externo”. La funcionaria señaló que, aunque no ha habido fuga de capitales, el ingreso de dólares a la economía ha sido bajo, especialmente durante el último año.