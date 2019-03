Estas características debe tener su documento de identidad para ejercer su derecho al voto

LEA TAMBIÉN

Se acercan las elecciones seccionales del próximo domingo 24 de marzo del 2019 y distintas personas se preguntan cuáles son los requisitos para ejercer su derecho al voto ¿Sirve una cédula vieja? Si no la tiene, ¿puede llevar su pasaporte? Estas son algunas de las interrogantes que se hacen con frecuencia los ciudadanos sobre el documento requerido para sufragar. El Consejo Nacional Electoral (CNE) habló con EL COMERCIO para aclarar las dudas de los electores.

El sistema de elecciones en Ecuador se rige con base en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República o Código de la Democracia. En su artículo 12, esta legislación señala: “La calidad de elector y electora se probará por la constancia de su nombre en el registro electoral. La verificación será efectuada por la presentación de la cédula de ciudadanía o identidad o pasaporte en la correspondiente Junta Receptora del Voto, sin consideración del periodo de vigencia de estos documentos”.



En este sentido, precisa el CNE, los ciudadanos ecuatorianos y extranjeros habilitados para votar pueden acercarse con cualquiera de estos tres documentos a sus recintos electorales designados. Lo mismo para los ciudadanos ecuatorianos que residen en el extranjero y que están registrados en alguno de los consulados del Ecuador en el exterior. En este link, usted puede consultar su domicilio electoral o lugar de votación.



¿Qué sucede si el documento de identidad del elector está deteriorado? El "documento deberá probar la identidad" del ciudadano. Es decir, no importa que la cédula o pasaporte presentan deterioro físico siempre y cuando no se hayan borrado los campos esenciales para comprobar la identidad del usuario.



El CNE asegura que "no se considerará el periodo de vigencia de los documentos", es decir, si su cédula o pasaporte vence inclusive un día después de las elecciones (25 de marzo), puede utilizarlo para sufragar con normalidad.



Para aquellas personas cuyo documento de identidad no cumple con los requisitos mencionados anteriormente, el Registro Civil ha extendido una hora más en su horario de atención al público, desde el pasado miércoles 6 de marzo de 2019.



Los trabajadores de la institución, en todo el país, laborarán desde las 08:00 hasta las 18:00. También habrá atención el sábado 16 de marzo de 08:00 a 14:00, el sábado 23 de marzo de 08:00 a 18:00 y, el domingo 24 de marzo, día de elecciones, de 08:00 a 14:00.