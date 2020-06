Docentes adaptan técnicas de enseñanza virtual según el curso

LEA TAMBIÉN

La enseñanza y aprendizaje a través de las plataformas de Internet, también conocido como E-Learning, se ha masificado a escala global por la pandemia del covid-19.

Más allá de las limitaciones tecnológicas y de recursos de miles de estudiantes, gobiernos, instituciones educativas y profesores han creado y adaptado plataformas de aprendizaje virtual sobre la marcha.



Tanto instituciones como docentes deben aplicar este tipo de herramientas de acuerdo con sus habilidades y las del estudiante, según expertos.



Natalia Padilla Zea, directora de Máster Universitario en E-Learning y Redes Sociales de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), explica que un primer paso para un docente frente a la novedad del E-Learning, es ver qué sistemas están ya disponibles en su centro educativo.



En caso de no disponer de un LMS centralizado (Learning Management System, por sus siglas en inglés) o sistema de gestión de aprendizaje, el docente puede echar mano de diversas herramientas gratuitas disponibles en la red.



Un segundo paso práctico para un profesor no tan experimentado es grabar pequeños videos con explicaciones de conceptos o tareas para acceso de los estudiantes en el LMS u otra plataforma. Padilla recomienda que estos videos no sean muy largos.



Esto se debe hacer antes de las reuniones virtuales a modo de llamadas en plataformas como Microsoft Teams o Zoom.



Posteriormente se puede pasar a las reuniones virtuales en un inicio solo por audio y posteriormente con video.



Padilla, añade que los videos se deben complementar con lecturas, tareas por medio de tests y estrategias de gamificación (técnicas de juego aplicadas para el aprendizaje).



En caso de no disponer de un LMS, el docente puede pedir que se cree una pestaña o apartado en la página web de la institución educativa para colgar sus videos y tareas.



De no disponer de ello, se puede acceder a sistemas de aprendizaje virtual gratuitos como Sarkai o Moodle. Estas permiten subir contenido, actividades y calificaciones en un sistema centralizado.



También se puede gestionar el acceso a la plataforma Google for Education, o simplemente el profesor puede crear un blog donde colgar sus videos y contenidos.



De igual manera, el profesor puede crear un canal privado de YouTube donde colgar los contenidos o un grupo de Facebook para la clase.



Según el Foro Económico Mundial, alrededor de 1 200 millones de niños de 186 países han visto sus estudios afectados por el covid-19.



Mientras que en países desarrollados, el 95% de estudiantes tiene recursos para el aprendizaje virtual, en países en vías de desarrollo, ese acceso no llega sino al 25%.