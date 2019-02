Docentes creen que hay puntos que deben ser aclarados sobre reducción de carga administrativa

LEA TAMBIÉN

“Aunque el Acuerdo diga que no estamos obligados, la naturaleza de la profesión nos hace realizar estas actividades para organizar nuestro trabajo”. Son las palabras de Elizabeth Falconí, docente de Literatura del Colegio 24 de Mayo.

Ella se refiere a las actividades que los profesores dejarían de realizar, según el Acuerdo Ministerial de reducción de carga administrativa que el ministro de Educación Milton Luna firmó el 20 de febrero de 2019.



Ese día, las autoridades educativas precisaron que este acuerdo se realizó con el objetivo de que los profesores retomen su rol pedagógico de acompañamiento académico a los estudiantes en las aulas, así como para que se revalorice su labor como docentes.



Pero los maestros consultados ayer, lunes 25 de febrero de 2019, por este Diario, consideran que, pese a ser un avance, el Acuerdo Ministerial tiene varios puntos que se deben revisar, en unos casos y, en otros, aclarar.



Falconí dice que algunos informes que ya no son una obligación de los docentes, según el Acuerdo, son necesarios para que puedan realizar sus actividades pedagógicas de forma ordenada. Además dice que hay insumos con los que trabajan a nivel distrital, que los maestros deben entregar. Por eso piensa que todavía son necesarios instrumentos que viabilicen un adecuado funcionamiento de esos procesos.



El análisis del Ministerio de Educación para reducir la carga administrativa a los docentes tomó en cuenta que realizaban unas 63 actividades que no tenían que ver con sus labores pedagógicas. Con el Acuerdo, se redujeron a cinco las tareas.



La principal es la elaboración de la planificación microcurricular, que debe contemplar propuestas para estudiantes con necesidades educativas especiales. Además tienen que encargarse de la evaluación del aprendizaje y el comportamiento, el refuerzo académico y la vigilancia de la convivencia pacífica en las aulas.



La docente Geovanna Amaguaña también considera positivo que se reconozca el exceso de actividades administrativas que deben cumplir los maestros. Sin embargo, ella ve que algunos parámetros que se eliminan no se pueden deslindar de otras actividades que sí deben realizar los profesores.



Marcela Herrera también es docente y coincide con Amaguaña. Dice que se habla de cinco tareas pero no se toma en cuenta que cada una lleva consigo varias más. Menciona que, por ejemplo, cuando un estudiante necesita refuerzo debe presentar al menos siete documentos para el proceso.



Otro docente, Rubén Palacios, cree que hay varias cosas que no quedan claras. Dice que, por ejemplo, se habla de que los profesores no deberán ser parte de comisiones para resolver temas administrativos. En su institución deben generar matrices, verificar materiales o distribuir áreas de trabajo.



Palacios dice que las disposiciones del Acuerdo se deben aclarar a los directivos de cada institución, porque aunque se hayan eliminado, a nivel interno se deben cumplir.