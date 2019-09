Docentes argentinos bloquean acceso a planta petrolera por reclamo salarial

LEA TAMBIÉN

Grupos de docentes de la provincia argentina de Chubut bloquean desde la madrugada de este martes 24 de septiembre del 2019 el ingreso a una planta de la petrolera estatal YPF en las afueras de la ciudad de Comodoro Rivadavia, como medida de reclamo salarial a las autoridades provinciales.

Alrededor de 300 personas impiden, a turnos y durante 48 horas, el ingreso y la salida de camiones con combustible de la denominada playa de tanques de YPF, que es de donde sale el combustible para su distribución.



"Hoy es la décima semana donde venimos reclamando el pago del salario en tiempo y forma", expresó Mónica Márquez, integrante de la junta ejecutiva provincial de la Asociación Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH) y una de las manifestantes.



La protesta, en la que por el momento no hay presencia policial, busca llamar la atención de la gobernación provincial, encabezada por el peronista Mariano Arcioni, para que atienda los reclamos, en una zona que tiene en la extracción petrolera uno de sus principales activos.



Según Márquez, actualmente hay maestros que todavía no han recibido el salario correspondiente a agosto y los que sí lo percibieron lo hicieron "en forma congelada" a los montos de abril.



Esta situación se produce en un momento de grave crisis económica en Argentina, con alta inflación y constante volatilidad en el tipo de cambio, lo que provoca una gran devaluación de los salarios.



El jueves pasado, en solidaridad con los maestros de Chubut, la Confederación de Trabajadores de la Educación de Argentina convocó a un paro docente, el segundo desde comienzos de septiembre, después de que dos maestras murieran en un accidente vial al volver de unas protestas por el conflicto.



El primero fue el 5 de septiembre, en respuesta a las agresiones que los maestros de Chubut aseguraron habían recibido por parte de empleados petroleros tras cortar una carretera.



Por su parte, Arcioni, a quien los docentes critican que se quiere subir el sueldo un 100%, se muestra dispuesto a negociar para destrabar el conflicto y afirma que seguirá reclamando al Gobierno nacional de Mauricio Macri, del que es opositor, que "envíe los fondos prometidos para poder salir de esta crisis".



Además del reclamo salarial, los manifestantes también critican el mal estado de la infraestructura escolar.



"Es algo que nos tiene bastante apenados desde el año pasado. Se prometieron hacer arreglos en las escuelas y este año parece que más que nunca se notaron esos arreglos que no hicieron, sobre todo calefacción o techos que se caen, que hacen que se suspendan las clases", argumentó Márquez.



Actualmente, el sueldo básico de un profesor de Chubut que inicia su carrera profesional, según el sindicato, es de 17 000 pesos (USD 298), que puede ser más alto dependiendo de diversos factores, como la localización de la escuela, en una provincia ubicada en la extensa Patagonia.



Asimismo, no llega a superar los 30 000 pesos (USD 526) por turno.

"Un docente de primaria, para llegar a fin de mes, tiene que hacer más de un turno y si es de secundaria trabajar en varias escuelas para tener un ingreso aceptable", añadió la integrante de ATECH.