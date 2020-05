Docentes de nivelación de la Universidad Central están impagos

LEA TAMBIÉN

Los encargados de nivelar a los bachilleres que obtienen un cupo para la Universidad Central enviaron una misiva en la que manifiestan su inconformidad, ya que no les han pagado sus sueldos desde diciembre del 2019.

A los docentes de esta área de la universidad pública les preocupa el recorte de USD 98 millones para las universidades y escuelas politécnicas públicas. “El rector (Fernando Sempértegui) dijo en los medios de comunicación que el recorte presupuestario no permitirá recibir más bachilleres. Eso significa que los 200 docentes de nivelación de carrera nos quedaremos en la calle”, dijeron profesores que prefieren mantener su nombre bajo reserva.



“El equipo de docentes, que en su gran mayoría son máster en las diferentes áreas del conocimiento científico, padres y madres de familia, debe soportar la denigrante situación de esperar de ocho a 10 meses para cobrar los sueldos ya trabajados”, se lee en el documento que dirigieron, con fecha 4 de abril, a la opinión pública.



Los docentes además se quejan de que no tienen relación de dependencia laboral con la Universidad Central, ni ningún beneficio de ley. “Los engorrosos trámites para pagos, dependen de la entrega de calificaciones, informes y de la entrega de la factura, de la cual del valor total se nos descuenta el 8% por servicios profesionales”.

Hace más de dos semestres, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) entregaba los recursos para el pago de estos docentes, dice el documento.



La vicerrectora académica de la Central, María Augusta Espín, confirmó a este Diario que la Senescyt era la encargada de la nivelación en las universidades hasta el 2019. Eso –detalló– incluía la contratación de docentes y sus pagos.



“Hace dos semestres se nos pasó la responsabilidad, sin confirmar previamente que las universidades teníamos recursos suficientes para las contrataciones”, dijo Espín. Además explicó que para pagarles a los docentes de nivelación hay que seguir un proceso administrativo y financiero, que incluye informes de ambas partes.



La Vicerrectora confirmó que la universidad está retrasada en los pagos del año pasado. “Lo que ha sucedido, primero, es que los docentes no presentan papeles a tiempo. Para hacer los informes se requiere una serie de documentos, que no fueron presentados”.

A los docentes de nivelación de la U- central les preocupa el recorte de USD 98 millones para universidades y escuelas politécnicas públicas. Estudiantes hicieron un plantón el 5 de mayo. Foto: Eduardo Terán/ EL COMERCIO.

De los más de 200 docentes, alrededor de 10 tutores y 3 o 4 técnicos docentes que trabajan en nivelación de esa universidad, para un total de 6 454 estudiantes, están pendientes los pagos del 2019 a 74, dijo la Vicerrectora.



De ellos –detalló– 46 que firmaron el convenio de pago el 20 de diciembre, no entregaron factura hasta inicios de marzo. Y cinco no se acercaron a firmar el convenio de pago hasta inicios de marzo. “Lamentablemente no podemos tramitar uno por uno sino cuando ya estén todos, con firma de convenio y entrega de los documentos habilitantes”.



Los papeles llegaron a la Dirección de Talento Humano en la segunda semana de marzo, cuando empezó la emergencia, lo que retrasó el proceso, dijo Espín. Este martes 5 de mayo se reactivó –señaló– y la universidad retoma este, al igual que otros trámites parados por la crisis sanitaria.



El valor que se adeuda es de USD 97 891. Espín dijo que, en promedio, los docentes de nivelación ganan de USD 450 a 1 200 por mes

“Cuando la Senescyt nos delegó encargarnos de la nivelación, el Vicerrector Administrativo y Financiero conversó con los docentes de nivelación y les contó la situación de la universidad. Les indicó que, necesariamente, se les tenía que pagar por convenio de pago, debido a que es un gasto no previsto, para el que la universidad debía ver de dónde obtenía los recursos. Así que los profesores conocían esto, no es que no se les haya dicho que iban a tener que esperar por sus pagos”.