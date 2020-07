Docentes fiscales piden el pago de sus sueldos de junio

LEA TAMBIÉN

Los profesores de planteles fiscales no han recibido su sueldo correspondiente al mes de junio hasta este martes 14 de junio del 2020. Por eso se activaron en redes sociales para exigir al Ministerio de Finanzas la cancelación de los valores pendientes.

Consultada por este Diario, la ministra de Educación, Monserrat Creamer, respondió que la Cartera de Economía y Finanzas le indicó que en esta semana ya se inició con el pago y que este se completará hasta la próxima semana.



Docentes del tradicional Colegio Mejía, de Quito, colocaron carteles en la entrada principal de la institución educativa con mensajes a través de los que exigen sus pagos. Además compartieron fotografías en sus espacios de labores en casa, también con mensajes como: “trabajando a pesar de que no me pagan. Necesito mi sueldo, los acreedores me acosan”, “mi sueldo es de mi familia, exigimos el pago inmediato”, “estoy comprometido con la educación del país, no he detenido mi labor, exijo no se vulneren mis derechos adquiridos con esfuerzo y trabajo honesto”.



Con sus propios recursos -señaló el maestro fiscal Darwin P.- salió adelante para las clases no presenciales, modalidad en la que finalizó el año escolar 2019-2020 en el régimen Sierra y Amazonía, el 30 de junio. “Nosotros financiamos la conexión a Internet, trabajamos a cualquier hora, entre semana o fin de semana, fuera de horario. Lo que no sabe el Gobierno es que los maestros debemos cancelar a las empresas de Internet o vienen los recargos y cortes, debemos cancelar los servicios básicos y alimentar a nuestras familias”.

Los docentes pasan momentos de angustia por el retraso en los pagos de sus salarios. Una de ellas es Ximena D., profesora de una institución pública. Su hija con rinitis alérgica decayó en la última semana. “No me quieren atender en el seguro privado porque no he pagado. Al IESS no le voy a exponer en este momento”, comentó la madre de familia.



Ayer lunes 13 de julio del 2020, la llamada Nueva UNE, denunció que por la falta de pago, docentes con síntomas de covid-19, algunos graves, no han podido realizarse pruebas PCR para confirmar si tienen el virus o no. Isabel Vargas, representante del gremio, aseguró que trabajan en el levantamiento de información a nivel nacional para saber cuántos casos de coronavirus se confirmaron en el magisterio.



En su cuenta de Twitter, la UNE colgó un vídeo en el que se observa a maestros que se crucifican simbólicamente en el exterior de la sede de la organización en esa ciudad para pedir que se les pague.