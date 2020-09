Visitan casas, dan clases en parques, comparten Internet… las historias de los ‘docentes que inspiran’

LEA TAMBIÉN

Cuando Carmen Guachi detectó que dos de sus alumnos no respondían al envío de tareas se preocupó. La docente labora en Monte Sinaí, una extensa y popular zona del noroeste de Guayaquil.

“Los fui a buscar porque no respondían el teléfono. Armé unas bolsitas con víveres y pregunté hasta ubicarlos. Ellos vivían con sus tíos, que habían muerto en la misma semana. Se habían quedado al cuidado de su abuelita, pero no tenían Internet ni teléfono”, relató la maestra. Desde entonces se comprometió a visitarlos periódicamente para que continuaran estudiando.



Ella es parte de la iniciativa Docentes que inspiran, una estrategia del Ministerio de Educación para reconocer la vocación y entrega de los profesores que han dado acompañamiento a las familias durante la emergencia sanitaria, a través del apoyo emocional y pedagógico para prevenir el abandono escolar.



Este viernes 11 de septiembre de 2020, Guachi y otros 11 maestros recibieron tablets y chips como un incentivo a su labor. Los equipos fueron donados por Huawei Technologies y Unicef Ecuador.



La subsecretaria del distrito Guayaquil, Alexandra Higgins, resaltó el ejemplo de estos educadores por continuar con su trabajo en medio de la pandemia por covid-19, a través del programa Aprendemos juntos en casa.



“Educar va más allá de lo pedagógico. Es brindar mejores oportunidades a los estudiantes y a la sociedad. Es desarrollar destrezas para enfrentar la vida y sus dificultades. Un profesor que mejora su práctica docente, que se capacita constantemente, que utiliza herramientas innovadoras, está forjando la educación que soñamos”, dijo la subsecretaria.



Ney Coto es un ejemplo de innovación. El docente creó un libro de juegos de matemáticas, para incentivar el gusto de sus alumnos por esta materia. Su iniciativa fue reconocida por la Organización de Estados Iberoamericanos.



Nelson Haro no solo da refuerzo pedagógico, también da apoyo en la distribución de donaciones entre sus estudiantes de Monte Sinaí. Y Karina Reyes visita dos veces por semana a sus alumnos con necesidades educativas especiales para ayudarlos en el desarrollo de sus actividades escolares.



“Son docentes brindan el apoyo a nuestros estudiantes que no tienen conectividad. Un buen maestro puede crear esperanza y encender la imaginación y el amor por los estudios”, dijo el jefe político de Guayaquil, Jonathan Moreira.



Al acto de reconocimiento también asistió Walter Anastacio, vicerrector de la unidad educativa Pablo Weber, de la parroquia Progreso, quien comparte el Internet de su casa con seis alumnos. Y los esposos Vicente Lima y Denise Romero, quienes con micrófono y parlante dan clases en un parque en el cantón Durán a sus estudiantes que no tienen conectividad.