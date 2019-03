Docentes de Argentina inician paro de 72 horas para pedir mejoras salariales

LEA TAMBIÉN

Docentes de Argentina comenzaron este miércoles 6 de marzo del 2019 un paro nacional de 72 horas para reivindicar mejoras en sus salarios, el mismo día en que estaba prevista la reanudación de las clases tras el periodo estival austral, informaron fuentes sindicales.

"Tiene que ver con la propuesta salarial del Gobierno que es una propuesta que nos baja el sueldo, plantea un 8 % por debajo de la inflación de 2018, por lo tanto nosotros arrancaríamos a discutir la paritaria -negociaciones salariales entre trabajadores y empresarios- de 2019 con un sueldo más bajo", declaró la secretaria de prensa del sindicato docente Ademys, Mariana Scayola.

Los sindicatos convocantes, entre los que se encuentran también los de enseñanza universitaria, reivindican que se actualicen los salarios de los docentes con la inflación de 2018, que se situó en el 47%.

Además, las peticiones contemplan otros asuntos como es la mejora en las infraestructuras de algunas escuelas.

"Tenemos reclamos que nunca se resuelven que tiene que ver con la infraestructura. Hay escuelas que hoy no están empezando las clases no por el paro si no por que no están en condiciones", manifestó.

Además del paro está convocada para hoy un marcha por las calles del centro de Buenos Aires y una concentración en la sede del Ministerio de Educación porteño para mañana.

Los docentes se sumarán también al paro de mujeres internacional del 8 de marzo, un gremio que, según afirmó Scayola, está formado "en un 80 % por mujeres".

Mañana se realizará también una asamblea en la que decidirán si se reanuda la actividad escolar para la próxima semana o se mantiene el paro.

El paro está convocado a nivel nacional, a pesar de que algunas provincias aceptaron la propuesta salarial del Gobierno.

"Hay 6 provincias en que se acordaron (las negociaciones con el Gobierno), pero se está convocando el paro porque los acuerdos también son a la baja, lo mismo que pasó acá (Buenos Aires)", concluyó la responsable de comunicación de Ademys.