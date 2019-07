Tras doble crimen de la semana pasada, las actividades en la cárcel de Cotopaxi se normalizan poco a poco

LEA TAMBIÉN

Luego del amotinamiento que dejó como resultado dos presos muertos, un policía herido y daños materiales en el centro penitenciario, las actividades en el interior de la cárcel de Cotopaxi se van normalizando de a poco.

Este martes, 30 de julio del 2019, un grupo de familiares logró ingresar productos de aseo personal a los internos que viven en las celdas de mediana, mínima y máxima seguridad.



En el interior de grandes bolsas plásticas transparentes ubicaron papel higiénico, toallas, cobijas, zapatillas, ropa interior, camisetas, pantalones deportivos, pasta dental, detergente en polvo, desodorante en barra y otros. Asimismo, amarraron las esponjas, que son utilizadas como camas, con grandes cuerdas.



Los familiares deben pegar en el interior de las fundas, un papel que contiene la imagen de la cédula de identidad del que entrega los productos, los datos del preso, el pabellón en el qué se encuentra y la celda a la que deben llegar los productos.



Andrea T. salió del occidente de Quito a las 05:30 y al centro carcelario arribó bajo una espesa neblina a las 07:00. Llevó dos fundas plásticas y una esponja.



“Mi hermano estaba recluido en la zona de contraventores, pero le han pasado a máxima. Estoy preocupada, porque no le permitieron sacar las cosas que tenía ahí y ahora debe dormir en el suelo y pedir a los compañeros cosas”, dijo Andrea T.



El ingreso de los enseres se produce luego que un grupo de familiares protestará en el primer filtro de seguridad la mañana del lunes, 29 de julio.



Un grupo de uniformados de la Policía Nacional bloqueó la entrada con vallas metálicas ante el reclamo del por qué no les permiten las visitas familiares e intimas. “Ya van ocho días que no sé nada de mi esposo. Dicen que les cambiaron de celdas y que hubo trasladados, pero no hay información”, indicó María R.



Se solicitó información a los comunicadores de la cárcel de Cotopaxi sobre cuándo se reanudarán las visitas, pero no contestaron.