Valentina Trespalacios tenía un romance con empresario, afirmó amiga de la DJ

La DJ colombiana Valentina Trespalacios fue hallada sin vida en un contenedor de basura. Foto: Internet

Redacción EL COMERCIO

La DJ Valentina Trespalacios, asesinada presuntamente por su novio estadounidense, John Poulos, mantenía un romance con un empresario colombiano. Así lo afirmó Silvana Núñez, amiga y colega de la víctima.

Núñez entregó detalles sobre la supuesta relación de Valentina con el empresario Santiago Luna mientras era novia de Poulos.

“La relación con Santiago empezó en noviembre de 2022. Ellos estaban bien, estaban muy enamorados. Valentina no quería dejarlo, pues él sabía que ella tenía novio. Se veían casi todos los días. Yo le decía a ella que no estaba bien tener dos relaciones”, expresó Núñez.

La hipótesis más fuerte sobre los móviles del crimen es que se debió a los celos de Poulos por la relación de su novia con el empresario. Según la amiga de Valentina Trespalacios, a pesar de que la DJ mantenía en secreto su romance con Luna, el novio de la mujer supuestamente contrató a un investigador privado porque tenía sospechas de una infidelidad.

Relato del empresario

En su testimonio ante la Fiscalía, el empresario dijo que “yo la conozco (a Valentina Trespalacios) desde hace tiempo, hace alrededor de un año y tres meses. Salimos desde alrededor de enero del año anterior, a la fecha. Quedé como en shock, yo no podía creerlo. Empiezo a ver que tenía llamadas perdidas y le escribo a ella: ‘Dime que no es verdad'".

El empresario relató a las autoridades que discutió con Valentina un día antes de que muriera. La causa fue unas fotos que ella subió acompañada de amigos. Luna afirmó que salió con la DJ a menudo, meses después de que iniciara su relación con Poulos.

“Nos encontramos el día miércoles, 18 de enero. Ella se quedó conmigo en mi apartamento, que está ubicado en la calle 159. También nos quedamos juntos el jueves. Ella me dice el viernes que va a ir por su trasteo. Me ofrezco para acompañarla, pero ella me dice que no la acompañe, que no es necesario, que un amigo (supuestamente Poulos) la va a recoger en el carro. Pidió un transporte para su casa por el celular”, manifestó el empresario.

El cadáver de Valentina Trespalacios fue hallado en un contenedor de basura en el occidente de Bogotá, capital de Colombia, el pasado 22 de enero de 2023. El principal sospechoso es el estadounidense John Poulos.

El hombre fue detenido en el aeropuerto de Panamá, cuando iba a viajar hacia Turquía. En videos se lo observa supuestamente trasladando el cadáver de la joven en una mochila.

