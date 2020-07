520 divorcios se han registrado en el país durante la emergencia por el covid-19

LEA TAMBIÉN

Las cifras son bajas, pero en el país sí se han registrado divorcios durante la crisis por el covid-19. Datos del Registro Civil dicen que entre marzo, cuando estalló el problema sanitario, y el mes pasado, se reportaron 520 separaciones.

En marzo, cuando apenas se declaró la emergencia, se contabilizaron 313 casos. En abril, en el pico más alto del inconveniente médico, no se concretó ninguna separación.



En mayo hubo 25 casos y en junio subió a 182, a escala nacional.



Pese a este incremento no se llega a los niveles de enero, cuando se registraron 781 divorcios. En febrero hubo 504.



El trámite de Lucía demoró seis meses. Ella inició un proceso por mutuo consentimiento en enero de este año en un juzgado de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.



Tras el anuncio de la emergencia sanitaria y las resoluciones de las autoridades judiciales hubo retrasos. Recién este jueves 2 de julio asistió a la audiencia en la que el juez le concedió la separación.



El proceso de divorcio se lleva a través de dos vías. El abogado litigante, Daniel Castellano, señaló que la primera es judicial.



Si es por mutuo acuerdo, el tiempo para finalizarlo bordea los dos meses. Si una de las partes no está de acuerdo, el juicio dura al menos medio año.



Él tuvo contratiempos con los casos que lleva, pues los servicios judiciales se cerraron por el coronavirus.



Por ejemplo, la resolución 057-2020 del Consejo de la Judicatura reestableció el 8 de junio las unidades de Familia, donde se tratan los divorcios. Esto, luego de que permanecieran cerrados al público desde el 17 de marzo.



La segunda vía es voluntaria y se la cumple a través de una notaría. Sin embargo, estas oficinas permanecieron cerradas desde el 17 de marzo hasta el 9 de abril, cuando se abrieron parcialmente.



Otro obstáculo se registró en los matrimonios que tenían hijos de por medio. Esto, porque la situación jurídica de los menores debe ser resuelta en centros de mediación que recién volvieron a operar el 22 de abril.



Verónica inició el trámite por vía voluntaria un día antes de la emergencia sanitaria. Recién pudo concretar su separación el 30 de junio ya que no pudo avanzar en los requerimientos por falta de atención al público.

Castellano explicó que una vez emitida la resolución del juez o emitido el documento de la notaría, el siguiente paso consiste en registrar el divorcio en el Registro Civil cuyas oficinas fueron cerradas en abril y han trabajado parcialmente en mayo y junio. Esto ha complicado terminar con el proceso.